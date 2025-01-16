中華電信助力台灣網通廠 攜手推動台灣5G Open RAN技術邁向國際舞台
中華電信、台揚合作，於全球227家網通產業的角逐者中脫穎而出，成功獲得美國國家電信暨資訊管理局（NTIA）NOFO2計畫3500萬美元資金支持，與NOKIA國際大廠同登全球7家獲資者之一。
NOFO2計畫旨在推動開放式無線接取網路（Open RAN）全球應用，藉由資金挹注，提升全球優質設備商的研發效率，並加速市場布局。在本次NOFO2計畫中，中華電信研究院與台揚科技將針對戶外大功率Open RAN方案進行深度合作，推動台灣網通產業的Open RAN生態圈更加成熟，進一步協助台灣設備商以穩健技術品質拓展國際市場。
中華電信研究院5G Open RAN實驗室具備多廠商（Multi-Vendor）系統整合與互運測試能力，可整合終端、Open RAN基地台與核網，提供涵蓋室內小功率與戶外大功率之5G Open RAN端到端解決方案，協助台灣Open RAN設備商在海外輸出前進行系統整測。中華電信研究院5G Open RAN實驗室提供穩健的系統整測能力及具公信力的測試報告，成為此次通過NOFO2計畫的一大關鍵。
中華電信研究院院長蘇添財表示，「中華電信自110年起積極參與國家發展委員會亞洲．矽谷5G開放網路推廣計畫，致力於結合國內外產學研力量，打造多元化的5G應用場景與解決方案。本次與台揚公司就NOFO2計畫進行合作，顯示我們已有實力推動台灣網通產業共同邁向國際市場。我們將持續深化與政府機構、國內產業領導者及國際夥伴的合作，並加速相關技術的商業化落地。」
台揚科技執行長吳永欽表示，獲得美國政府的資金支持，對台揚而言是重要的里程碑，將大幅推動台揚在無線創新技術上的突破，為全球移動網路用戶提供先進解決方案。「我們將持續仰賴中華電信研究院在Open RAN領域的專業經驗，進一步深化合作，打造全球更具前瞻性的無線網路技術。」
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