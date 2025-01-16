快訊

死刑犯黃麟凱今晚槍決…是否執行器捐？ 衛福部：已停止多年

滑到一半雪崩！日本青森滑雪場13人受困 2人遭大雪捲入送醫

賴政府首度執行死刑 黃麟凱「絞殺」前女友與母親今晚槍決

中華電信助力台灣網通廠 攜手推動台灣5G Open RAN技術邁向國際舞台

聯合報／ 記者馬瑞璿／台北即時報導
中華電信、台揚合作，獲得美國國家電信暨資訊管理局（NTIA）NOFO2計畫3500萬美元資金支持，雙方將針對戶外大功率Open RAN方案進行深度合作。圖／中華電信提供
中華電信、台揚合作，獲得美國國家電信暨資訊管理局（NTIA）NOFO2計畫3500萬美元資金支持，雙方將針對戶外大功率Open RAN方案進行深度合作。圖／中華電信提供

中華電信、台揚合作，於全球227家網通產業的角逐者中脫穎而出，成功獲得美國國家電信暨資訊管理局（NTIA）NOFO2計畫3500萬美元資金支持，與NOKIA國際大廠同登全球7家獲資者之一。

NOFO2計畫旨在推動開放式無線接取網路（Open RAN）全球應用，藉由資金挹注，提升全球優質設備商的研發效率，並加速市場布局。在本次NOFO2計畫中，中華電信研究院與台揚科技將針對戶外大功率Open RAN方案進行深度合作，推動台灣網通產業的Open RAN生態圈更加成熟，進一步協助台灣設備商以穩健技術品質拓展國際市場。

中華電信研究院5G Open RAN實驗室具備多廠商（Multi-Vendor）系統整合與互運測試能力，可整合終端、Open RAN基地台與核網，提供涵蓋室內小功率與戶外大功率之5G Open RAN端到端解決方案，協助台灣Open RAN設備商在海外輸出前進行系統整測。中華電信研究院5G Open RAN實驗室提供穩健的系統整測能力及具公信力的測試報告，成為此次通過NOFO2計畫的一大關鍵。

中華電信研究院院長蘇添財表示，「中華電信自110年起積極參與國家發展委員會亞洲．矽谷5G開放網路推廣計畫，致力於結合國內外產學研力量，打造多元化的5G應用場景與解決方案。本次與台揚公司就NOFO2計畫進行合作，顯示我們已有實力推動台灣網通產業共同邁向國際市場。我們將持續深化與政府機構、國內產業領導者及國際夥伴的合作，並加速相關技術的商業化落地。」

台揚科技執行長吳永欽表示，獲得美國政府的資金支持，對台揚而言是重要的里程碑，將大幅推動台揚在無線創新技術上的突破，為全球移動網路用戶提供先進解決方案。「我們將持續仰賴中華電信研究院在Open RAN領域的專業經驗，進一步深化合作，打造全球更具前瞻性的無線網路技術。」

5G 中華電信 網通

延伸閱讀

強化海纜防護 海巡署：嫌疑船舶未來帶返偵辦

每月72元850萬組熱門貼圖用到飽！中華電信與LINE合作推超值方案 2大專屬功能別錯過

中華電「數位賦能」 送愛偏鄉

中華電信攜手AWS引領雲端創新 未來將深化合作

相關新聞

施振榮孫女說宏碁管理太「佛系」？ 董事長陳俊聖一句話解圍

宏碁（2353）董事長陳俊聖掌舵11年，集團15日舉行5年一度大尾牙，廣達（2382）、仁寶（2324）、緯創（3231...

2025 CES吸引全球目光 工研院：AI滲透一切 未來已來

工研院於今（16）日舉辦「透視大展系列：CES 2025重點趨勢研討會」，由工研院副總暨產科國際所所長林昭憲領軍，帶領產...

台積電看PC短期需求低迷 宏碁樂觀推799美元筆電

PC市場2025年市場需求恐低迷，供應鏈重組及AI PC價格變化將是兩大觀察點，台積電（2330）總裁魏哲家16日法說會...

宏碁尾牙阿莎力！抽「五盎司瑞士銀行幻彩金條」

宏碁集團（2353）尾牙於15日在南港展覽館盛大舉行，以「AI共創未來」為題，邀請集團旗下台灣地區約3,300名員工一同...

台積電最先進製程根留台灣無關N-2 魏哲家透露關鍵

台積電（2330）16日召開法說會，台積電董事長魏哲家回應外資分析師提問「為何最先進製程不馬上去美國，和政策N-2有關嗎...

獨家／AI太熱！南科四期即將啟動 最快2027年第2季完成

台南科學園區一、二期出租率達99.35%，近期已可開始建廠的三期超過15家廠商預約計畫進駐，南科土地一地難求。因應廠商強...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。