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施振榮孫女說宏碁管理太「佛系」？ 董事長陳俊聖一句話解圍

經濟日報／ 記者王郁倫／台北即時報導
施振榮跟葉紫華出席宏碁2025年初舉辦的大尾牙，施振榮特別感謝陳俊聖將宏碁品牌溢價發揮出來。記者王郁倫／攝影
施振榮跟葉紫華出席宏碁2025年初舉辦的大尾牙，施振榮特別感謝陳俊聖將宏碁品牌溢價發揮出來。記者王郁倫／攝影

宏碁（2353）董事長陳俊聖掌舵11年，集團15日舉行5年一度大尾牙，廣達（2382）、仁寶（2324）、緯創（3231）、精英（2331）、冠捷等重要供應鏈位列主桌，創辦人施振榮與葉紫華也出席，施振榮更自曝孫女已經長大，到宏碁去當實習生，回家後的感言是：「宏碁是佛系管理公司」，陳俊聖則用一句話化解危機。

施振榮致詞指出，他是台灣最早接觸微處理器的人，因為當初服務公司倒閉，不得不出來創業，他認為若不掌握微處理器技術帶動工業革命，將是台灣歷史的罪人，故宏碁當時以微處理器的園丁自居，將美國技術引進來做很多應用，後來果然帶動產業掌握這個機會。

施振榮說很感謝陳俊聖，將宏碁從一個有價值的Acer品牌朝一個有溢價的生活型態品牌而努力，他則扮演快樂投資人，將股息拿去再投資在台灣未來具突破性的項目。

陳俊聖則分享，他最近跟施振榮有一段談話很有意思，施振榮告訴他，孫女到宏碁去做實習生，回家後就竟跟施振榮說：宏碁是一個佛系的管理公司。

陳俊聖說，他一聽就嚇一跳，覺得施振榮這樣轉述是有什麼意涵？是不是在說宏碁管理不夠嚴謹？不夠嚴厲？不夠嚴肅？

而施振榮對佛系評價相當淡然，他說，其實公司裡大家喜歡且主動發揮會更重要！也因為深獲信任，陳俊聖透露，後來他就回答施振榮：「其實公司的文化跟創辦人的個性有直接的關聯，就這樣，這一題就過了。」

電子五哥罕見多位高管都出席宏碁集團尾牙，跟創辦人施振榮熱烈交流，顯示對宏碁的重視。記者王郁倫／攝影
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宏碁小金虎成員變多，還有隊呼口號「吼吼吼」。記者王郁倫／攝影
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宏碁 施振榮 陳俊聖

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