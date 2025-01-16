中小微企業也能運用AI 團購經營與挑戰

生成式AI技術快速席捲全球，不僅對大企業產生深遠影響，對中小微企業的營運模式也帶來了巨大的變革。「中小企業網路大學校」特別與「數位轉型學院」合作「AI應用543」節目，邀請「團購本舖」的團媽鄭玉芳、沃司科技技術長陳一志，與數位轉型學院院長詹文男共同探討如何透過AI革新團購經營，為中小微企業提供可行的參考範例。

作為一名成功的團媽，鄭玉芳已經在團購行業深耕三年。她表示：「我們的經營模式，從選品、發布商品資訊到收單、配送，幾乎全靠人工。隨著業務量的增加，人工操作的瓶頸越來越明顯，例如文案創作、收單整合及客戶服務，都成為難以突破的挑戰。」

陳一志補充說：「團媽的痛點不僅在於流程繁瑣，還有來自平台限制與競爭加劇的壓力。例如，平台改版、貼文被刪，甚至封號等情況，都讓經營者疲於應對。」這些問題促使團媽和技術服務供應商攜手，探索生成式AI的應用可能性。

鄭玉芳表示，AI已經初步應用在團購經營的多個面向，顯著提升效率和準確性。例如：文案生成與優化：生成式AI可快速創建吸引顧客的商品文案，例如在冬天推廣暖心食品時，AI自動生成的文案能融入季節元素，更能引發消費者的購買慾望；訂單管理系統：能自動匯整顧客留言與訂單資料，取代人工統計，讓收單過程簡化且準確。數據分析與選品支持：透過歷史數據分析，AI能協助預測熱銷商品，幫助團媽更精準地選品。例如，系統能根據季節、地區以及歷史銷售數據，推薦當季最具吸引力的產品。

在AI應用的初期，鄭玉芳也遇到不少挑戰。例如，生成文案的內容有時需手動調整以符合平台規範，或是因平台限制導致技術應用受阻，需要經過多的測試與調整，才能解決。此外，鄭玉芳強調，員工對AI的接受度也是一大挑戰。「我們透過持續的教育訓練，幫助團隊理解AI如何輔助工作，而不是取代人力。」

數位轉型學院院長詹文男也就團購經營未來發展的需要，與鄭玉芳交流未來AI的可能應用：1. 多平台整合：團購本舖未來計劃進一步拓展至多個電商平台，透過AI優化各平台上的經營策略。2. 影片與圖片生成：隨著短影音的流行，AI技術可協助快速生成具吸引力的影片與圖片，降低內容製作成本。3. 客戶互動升級：引入AI客服，提供即時回應與精準服務，提升客戶滿意度。4. 選品建議：爆品分析，並結合地區特性與氣候因素，為團媽提供更精準的建議。

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