台積電看PC短期需求低迷 宏碁樂觀推799美元筆電

PC市場2025年市場需求恐低迷，供應鏈重組及AI PC價格變化將是兩大觀察點，台積電（2330）總裁魏哲家16日法說會發表看法，認為今年客戶雖會提高NPU神經處理器搭載率，但短期市場仍低迷，宏碁（2353）董事長陳俊聖也指出，AI PC價格在799～899美元會達甜蜜點，在高通等晶片業者努力下，此價格比預期提前一季到來。

台積電是目前所有AI PC的關鍵晶片代工廠，魏哲家16日親自出席法說會談產業展望，他指出，PC跟智慧手機的市場過去一段時間需求放緩，今年預期也是溫和成長，但高階智慧手機的滲透率仍然在提升，隨著5G網路的普及，預計智慧手機市場將逐步回升，尤其是在新興市場。

值得注意是，他認為，雖PC數量的成長溫和，他認為邊緣AI應用趨勢下，品牌客戶開始在設備中加入更多的神經處理器（NPU），這有利於每台PC增加5到10%的矽使用量，對台積電有利，不過他補充這不會年年都這樣，未來客戶會升級採用更先進製程確保晶片不會過大。

魏哲家指出，「PC市場短期內需求可能仍然低迷」，但從中長期來看，他認為隨著人工智慧技術的發展以及對高效能運算的需求增加，相信PC市場也會重新增長，並將「縮短換機週期」，畢竟新的應用問世，消費者就有意願換手機跟換電腦，換機將帶來比矽晶片用量5%成長還要大的動能。

「因為當有一個新的AI功能時，大家會換新手機、換新電腦。我認為這個增長會超過單純的5%的增長。」他說。

陳俊聖也在15日尾牙談到AI PC需求，他表示PC市場規模2024年只有成長1%，今年有許多刺激點，如電競或AI PC，產業的挑戰在供應鏈重組，宏碁會在更多地點執行在地製造，目前包括巴西、哈薩克、印度、印尼及美國都有自己或合作方的工廠。

陳俊聖表示，在市場一窩蜂樂觀預期2024年AI PC會熱賣，他就持不同看法，他認為當價格來到799~899美元時，將是甜蜜點，有助於買氣提升，他原本預期是今年第3季度，但現在在晶片業者積極下，會提到至第2季度看到799~899美元AI PC，也就是預期下季度需求將浮現。

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