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南科將新設生態科學園區 鎖定半導體AI淨零等產業

中央社／ 台北16日電

為串聯半導體S廊帶、構築大南方新矽谷，國科會南科管理局規劃在台南園區新設與環境、在地居民共榮的「生態科學園區」，並將以半導體、AI、資安科技、淨零及前瞻能源等新興科技，為主要產業核心。

為推動台灣成為「人工智慧（AI）之島」，國科會提出「大南方新矽谷」方案，以台南沙崙為核心，促成AI產業化、產業AI化驅動全產業數位轉型。

國科會南部科學園區管理局表示，將以科學園區半導體產業量能，引領台灣產業邁向下世代高階製造發展，並重視與環境的共存，將文化與生活納入考量，實現全方位的平衡發展，現正積極規劃南台灣新設「生態科學園區」潛力區位，串聯半導體S廊帶，構築大南方新矽谷。

南科管理局指出，配合上述政策，並因應當前AI與高效能運算等領域技術革新所帶來的強勁需求，南科轄下台南園區具備地理區位優勢，有利於吸引優秀人才進駐，並已建構完整的半導體產業體系，因此評估於台南高鐵特定區周邊進行新設園區規劃。

南科管理局表示，將以「永續生態環境」、「在地共好共榮」、「韌性經濟基盤」3大主軸，推動下世代生態科學園區。

所謂生態科學園區，南科管理局說明，即是在既有生態紋理下發展科學園區，與生態共存打造多樣性的生態及產業環境，新設涵容多樣化物種的生態科學園區，期望周遭居民能在科學園區發展中安居樂業，與環境並存、與居民共處。

產業定位方面，新設園區將以半導體、AI、資安科技、淨零及前瞻能源等新興科技為主要產業核心。至於計畫區位，基地鄰台南高鐵站，具交通便利性，將結合沙崙智慧綠能科學城及高鐵特定區，用地取得方式採取租地模式辦理。

南科管理局指出，此案將依「國科會新設及擴建科學園區作業要點」及「科學園區新設及擴建園區作業須知」等規定，辦理可行性評估作業，並徵求民眾意見，後續將納入民眾意見審慎評估後持續推動，尚無確切完成時程。

AI 半導體 生態

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