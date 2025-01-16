小米Redmi Note 14 Pro超耐用 獲封全能小金剛

小米旗下新機Redmi Note 14 Pro系列自問世以來，以無懼挑戰的創新精神，全面進軍台灣中階手機市場。其全新升級的金剛骨骼設計，搭配全面升級的IP68防塵防水、防震、防刮的強化防護架構，堪稱戶外冒險的最佳夥伴。無論面對何種嚴苛環境，Redmi Note 14 Pro系列皆能展現卓越耐用性，輕鬆應對各種挑戰，充分詮釋全能小金剛的強悍實力。

據悉，在實地攀登百岳的戶外測試中，Redmi Note 14 Pro系列依然保持穩定表現，以堅韌不拔的可靠性征服各種挑戰。此外，該系列更在同級手機中率先搭載完整的AI功能，無論是影像處理還是日常操作，都能聰明高效地滿足消費者的多元需求，帶來流暢而智慧的使用體驗。Redmi Note 14 Pro系列完美結合卓越耐用性、智慧功能與潮流設計，無論是冒險旅途還是日常生活，皆能滿足使用者的全方位需求，成為探索與生活的理想夥伴，開啟全新升級的使用體驗。

Redmi Note 14 Pro系列以全面升級的「金剛骨骼架構」，為戶外冒險提供全方位的保護與支援。尤其是在登上合歡山群峰之一、海拔3,237公尺的石門山，可能面臨突如其來的風雨或濕滑地形等山區多變環境，相較於Redmi Note 13 Pro系列，Redmi Note 14 Pro系列本次全面升級旗艦級IP68防塵防水，即使在山間濃霧、潮濕環境又或是手指沾濕的情況下，依然能順暢滑動螢幕，確保每次觸控輸入的精準度。

此外，Redmi Note 14 Pro系列雙機本次螢幕也從上一代Corning Gorilla Glass Victus升級為Corning Gorilla Glass Victus 2，背面玻璃則採用Corning Gorilla Glass 7i，從正面到背面全方位升級防刮與耐摔性能。再透過四角內部強化、聚合物緩衝材質、高強度鋁製複合邊框、內部核心結構強化等措施全方位升級防護結構，儘管行程中手機意外從口袋滑落與岩石或其他硬物接觸，也能保持完好如初，不讓意外阻斷旅途行程，成為你的可靠夥伴！

隨著秋冬景致逐漸染上詩意的色彩，Redmi Note 14 Pro系列以全面升級的影像技術與智慧AI功能，成為旅行記錄的最佳夥伴。相較於上一代，Redmi Note 14 Pro系列強化了前置鏡頭，2,000萬畫素帶來更清晰的自拍效果，同時搭載領先業界的2億畫素AI相機系統與OIS光學防手震三鏡頭配置，結合無損變焦技術與質感人像演算法，讓每個畫面都能捕捉令人驚艷的細節之美。