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凸版控股將轉讓持有凌巨53.1%全部股權 予聚奕投資

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導

中小尺寸面板廠凌巨（8105）16日代母公司凸版控股株式會社公告，董事會通過轉讓持有凌巨之全部股權（持股比例53.1%），予聚奕投資有限公司。

凸版控股的股權轉讓分二階段進行，第一次預定114年1月20日8,150萬股，第二次預定114年8月下旬1億5,298萬1,757股。

凌巨表示，這項股權轉讓對公司營運無重大影響。

凌巨

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