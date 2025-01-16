工研院解析CES AI科技全面滲透生活

美國消費性電子展（CES）已落幕，不過會中揭示的未來趨勢將引領廠商爭相投入。工研院解析CES 9大趨勢，直言「AI滲透一切」，建議台灣廠商積極打入AI應用生態系，並善用產業群聚完整的優勢，推出符合各國應用場景的解決方案，爭取國際市場。

CES（International Consumer Electronics Show）為年度全球最大消費性電子展會，被譽為全球科技業風向球。

工研院副總暨產科國際所所長林昭憲指出，CES已從過去的Consumer Electronics Show變成ConsumerEverything Show，尤其今年在AI的發威下，大會主軸「Dive IN」的精神在各項展示隨處可見，AI正全方位潛入，提升人本與永續更美好的生活價值；此外，今年度首度設立量子專區，並辦理量子論壇，預告量子時代已在不遠處。

工研院為了協助產業快速掌握2025年最新的國際科技重要趨勢，今天舉辦「透視大展系列：CES 2025重點趨勢研討會」，點出9大趨勢，前3個重要趨勢分別是，邊緣AI裝置引領AI新生活，顯示及感測扮演關鍵角色；從雲端到邊緣、硬體到軟體，AI科技全面滲透民眾生活；老創與新創攜手，超級整合（SuperIntegration）時代正式來臨。

工研院指出，AI大量導入邊緣裝置進入爆發階段，終端裝置透過顯示螢幕傳達文字、圖像和影片，成為最直覺和人類溝通的界面，不論是電冰箱、掃地機器人、洗衣機等，都會有較過去更大及更高規格的顯示螢幕，「物物AI」的時代下可望帶動顯示器無處不在的機會。

工研院進一步指出，對台灣產業而言，物物AI將帶領台灣顯示器及感測器產業走向一個全新的市場，對於未來以利基型應用產業，將是一個絕佳的發展機會，如何打入AI應用生態系更是值得關注的課題。

此外，材料發展趨勢著眼於原料再生、碳捕用技術與再生能源用材料開發；車輛科技進入協同發展時代，融合自駕、聯網及電動3大技術；AI從想像到落地，具身智慧成為機器人與無人機演化的最終目標。

另外長壽健康、文化科技、能源轉型，也是重點趨勢。

NVIDIA（輝達）創辦人暨執行長黃仁勳在CES的開幕演講時，推出全球首個世界基礎模型Cosmos，以合成資料建立高度擬真的場景，解決機器人訓練需大量學習數據的難題，讓機器人具有空間智慧。此舉顯示黃仁勳高度看好機器人前景。

協作型機器人上，工研院觀察到AI視覺或觸覺結合手臂，讓機器人可更精準作業；多足機器人部分，除了硬體技術的進步（如後空翻），也觀察到各類應用解決方案，如裝配3D掃描和氣體檢測儀，進行自主工業巡檢。

人型機器人上，分離式的上下半身，可配合應用場景靈活切換；仿人類的靈巧手，可精準抓取與更多複雜靈活的動作；陪伴型機器人，擬真的表情與動作可應用在迎賓、導覽、餐飲服務等應用。

工研院並指出，無人機結合AI正朝向自主化與多元應用發展，台灣具備完整的精密機械與電子零組件製造基礎，除了關鍵零組件如行星減速機、滾珠螺桿、線性滑軌，應積極開發軟硬體整合方案，如AI演算法、多模態感知融合技術等。

無人機產業上，國際上正積極建立民主供應鏈，工研院認為，台灣可善用產業群聚完整的優勢，推出符合各國應用場景的解決方案，爭取國際市場機會。