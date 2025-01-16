黃仁勳現身矽品新廠揭牌 穿招牌黑皮衣燦笑打招呼

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳16日下午與合作夥伴矽品董事長蔡祺文一同在鏡頭前現身，並為矽品在台中潭子產業園區內興建的新廠揭牌，而此次他也身穿全黑的「招牌皮衣外套」在現場眾多嘉賓的環繞之下俐落登場。據悉，這次活動是由封測大廠日月光投控（3711）旗下半導體製造解決方案供應商矽品主辦，邀請大客戶輝達來廠內參訪，而團隊也派出對營運管理及供應鏈，都最為熟悉的董事長蔡祺文代表，攜手黃仁勳進行揭牌。

矽品成立於民國73年5月，是日月光投控旗下子公司，主要提供市場客戶各項「積體電路封裝」及測試之服務，而輝達則是其合作已久的大客戶，團隊特地派出作為矽品創辦人之一的董事長蔡祺文來接待，也看得出對「AI教父」的重視；據悉，蔡祺文自從矽品成立初期，就一直負責「生產製造」方面的管理工作，而他也一直以保守追求經營績效而聞名。而團隊也透露，待這次新廠正式啟用之後，將大幅度地推進半導體封裝測試發展的速度。

黃仁勳16日穿著一件黑色外衣、搭配經典的黑色典雅長褲，外面再披上他最經典的「招牌皮衣外套」，一出場就吸引了眾人的目光，事實上，身為輝達創辦人的黃仁勳，每次現身都以同樣的穿搭出場，無論當時是什麼樣的天氣，身上都只有披著一件全黑皮衣外套，因此大眾談及輝達創辦人，腦中往往都會直接浮現他親民的微笑，以及那獨一無二的「招牌皮衣外套」。