宏碁尾牙阿莎力！抽「五盎司瑞士銀行幻彩金條」

宏碁集團（2353）尾牙於15日在南港展覽館盛大舉行，以「AI共創未來」為題，邀請集團旗下台灣地區約3,300名員工一同共襄盛舉。為感謝同仁於工作上的辛勞與貢獻，不僅邀請知名藝人歌手、樂團擔當演出嘉賓，炒熱現場氣氛，並祭出總獎額約新台幣1,500萬元的多項抽獎禮品，其中，最大獎「五盎司瑞士銀行幻彩金條」更成為全場矚目焦點；並提供包括現金券、旅遊券、家電及iPhone等獎項，讓每位同仁都能在尾牙有吃有拿。宏碁盼能藉由豐富精采的節目及獎品，與員工一同歡慶多項產業成就，並攜手展望未來新篇章。

宏碁董事長暨執行長陳俊聖表示：「宏碁以創新與多元策略為基礎，這幾年持續展現具備韌性的適應力與前瞻力緊跟市場趨勢，不僅穩固電腦及顯示器產品事業市場，亦積極將AI軟硬體導入個人電腦裝置，更聚焦於多元事業引擎布局AI解決方案，包括智慧醫療、智慧交通及後續的資安配套等。此外，宏碁更抓住全球趨勢脈動，將永續融入企業營運中，拓展能源領域事業。未來，宏碁也將繼續引領市場，攜手同仁邁向嶄新未來，為自己及社會共創價值」。

宏碁尾牙晚會由董事長暨執行長陳俊聖領軍開場，並率領集團13家已掛牌的子公司上台舉杯歡慶，為盛會揭開序幕，展現旗下多元事業引擎的蓬勃發展與團隊凝聚力。晚會節目由三金主持人Lulu以機智幽默的風格炒熱全場氣氛，再由知名樂團滅火器及台灣天團玖壹壹接力演出，用充滿活力與節奏感的歌曲引爆全場熱潮；壓軸登場的天生歌姬A-Lin則以渾厚歌聲的演繹經典曲目，將氣氛烘托至最高點，為全場活動畫下完美的句點。

宏碁於五年一度的尾牙盛會為集團同仁獻上誠摯感謝，承諾將創新事業及員工福祉納入企業長遠的願景之中。宏碁不斷在市場開創新局，展現創新與永續並進的策略，旗下Vero環保產品線推出碳中和筆電，提升消費後回收塑料（PCR）的使用比例，於今年初更推出採用牡蠣殼生物基材料的產品；為達成2050 年淨零排放的目標，宏碁積極推進相關舉措，包括於海洋及航空運輸中採用生質燃料解決方案，且獲入選《TIME》2024年全球最具永續發展企業，並首登2024年「道瓊永續世界指數」。此外，宏碁多元事業引擎策略奏效，截至2024年已有13家子公司在海內外資本市場掛牌，其中3家子公司更於近期購買並入駐南港辦公大樓，為集團樹立嶄新里程碑。

宏碁以打破人與科技的藩籬為核心精神，推出搭載創新科技的產品，滿足多元使用者的需求；同時也以實際行動打造以人為本的工作環境，於企業內部創造幸福職場生活，並已連續五年榮獲《富比世》最佳雇主殊榮，彰顯對員工及人才的重視。展望未來，宏碁將以創新科技為動能，結合AI應用、智慧解決方案及永續策略，攜手員工與合作夥伴，共創更多卓越成就與精彩可能，邁向百年企業的宏偉願景。