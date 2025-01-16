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台積電最先進製程根留台灣無關N-2 魏哲家透露關鍵

經濟日報／ 記者尹慧中林薏茹／台北即時報導
台積電董事長魏哲家提到先進製程量產議題。記者尹慧中攝影
台積電董事長魏哲家提到先進製程量產議題。記者尹慧中攝影

台積電（2330）16日召開法說會，台積電董事長魏哲家回應外資分析師提問「為何最先進製程不馬上去美國，和政策N-2有關嗎？」魏哲家回應提到關鍵，他說，最先進製程根留台灣無關N-2，而是最先進製程的量產必須緊跟著研發。這也是為何最先進製程一定是在台灣先量產。

關於和美國官方溝通，魏哲家並說，「我們和現任與未來的政府機關都密切溝通，我只能說這麼多」。

台積電 美國 魏哲家

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