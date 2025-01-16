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獨家／AI太熱！南科四期即將啟動 最快2027年第2季完成

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北即時報導
南科示意圖。臺南市政府提供
南科示意圖。臺南市政府提供

台南科學園區一、二期出租率達99.35%，近期已可開始建廠的三期超過15家廠商預約計畫進駐，南科土地一地難求。因應廠商強大建廠需求，被視為南科四期的沙崙園區16日公告開發計畫，預計最快2027年第2季完成，這也將是目前絕無僅有的大區塊園區開發，南科已是台積電（2330）先進製程的重鎮，四期完後，預期將吸引眾多科技廠商爭逐。

沙崙園區因應當前人工智慧與高效能運算等領域技術革新所帶來的需求，評估於臺南高鐵特定區周邊進行新設園區規劃。將以「永續生態環境」、「在地共好共榮」、「韌性經濟基盤」等三大主軸推動下世代生態科學園區，在既有生態紋理下發展科學園區，與生態共存打造多樣性的生態及產業環境。

沙崙園區的開發計畫剛剛公告，據南科管理局指出，資訊公開一個月蒐集民眾意見，撰擬可行性評估，召開跨部會會議，修正後提報國科會諮詢委員會，通過後，撰寫籌設計劃提報國科會審議委員會，通過𢓭提送行政院核定。接下來辦非都使用許可、環評，都通過後交地，公共工程與廠商同步建廠，這次沙崙的開發重點是生態科學園區，生態先行。

沙崙園區被視為南科四期，基地位於台糖沙崙農場，鄰近高鐵，具有的交通優勢，包括中研發、工研院等相關設施齊備。沙崙園區為落實總統施政目標，推動臺灣成為「人工智慧之島」，國科會提出「大南方新矽谷」推動方案，主要任務包括涵蓋技術研發、系統整合與應用文化培育，以臺南沙崙為核心，促成 AI 產業化、產業 AI 化驅動全產業數位轉型，打造臺灣成為人工智慧之島。

南科管理局指出，希望以科學園區之半導體產業量能，引領臺灣產業邁向下世代高階製造發展，並重視與環境的共存，將文化與生活納入考量，實現全方位的平衡發展。爰刻正積極規劃南臺灣新設生態科學園區潛力區位，串聯半導體S廊帶構築大南方新矽谷。

人工智慧 半導體 生態

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