彭博：美國新管制令下 台積電有望保留逾半數中國銷售

美國拜登政府要加強管制先進晶片出口後，彭博資資訊分析師估算，台積電或許能保留超過半數的現有中國大陸訂單。

彭博資訊日前報導，拜登政府打算把所有以14奈米或16奈米以下製程生產的晶片，都納入三級制的全球晶片管制之列，須先取得政府許可證，才能銷往中國大陸和其他受管制的國家，但若晶片的電晶體數量少於300億個，且由規範中明確列出的可信公司負責封裝，這類晶片不會視為受管制的高階晶片。

彭博分析師表示，這有望允許台積電繼續銷售智慧手機系統單晶片（SoCs）與中階運算晶片到中國大陸。去年1-9月，中國大陸晶片訂單相當於台積電營收的12.6%。

台積電16日將公布去年第4季財報，預料淨利將年增55%至新台幣3,706.4億元（112.4億美元），根據每月營收數字計算的上季總營收達到新台幣8,685億元（263.5億美元），高於分析師預期的新台幣8,540億元。

除了財務數字，分析師將密切關注台積電高層對於拜登政府管制AI晶片影響的看法。台灣雖不再受管制國家之林，但台積電的一些客戶可能受影響。