凌華攜手銳能 打造電動車社區充電最佳 EMS 能源管理系統

工業電腦大廠凌華（6166）近期宣布與銳能智慧科技攜手合作，深化專為電動車社區充電EMS能源管理系統（Energy Management System, EMS）的開發。由銳能所提供的社區充電一站式服務，EMS架構整合凌華邊緣運算解決方案並使用Amazon Web Services（AWS）雲端服務，以最佳化架構與充電體驗實現社區充電，目前已於台北市璞園至仁愛社區完成建置和逾70座社區指定服務。

銳能EMS採用凌華科技MXE-230系列邊緣運算平台，專為社區充電需求打造，強調以用戶需求為核心，具備無縫執行與環境適應能力。該平台搭載 Intel N97 處理器，僅需12W功耗即可提供強大運算性能，支持多達千戶充電樁總控。其精巧尺寸（165 x 120 x 62 mm，僅1.2L）和無風扇設計，能因應地下室空間限制與高溫環境，確保穩定運行，為社區充電EMS提供可靠服務。同時，邊緣運算架構實現了社區端靈活調控，確保網路異常時用戶仍能正常充電，管委會亦可選擇自行管理或營運商代管，滿足多元需求。

將邊緣端MXE-230延伸至雲端，社區端EMS串連至中樞AWS雲端服務，以預備未來市場變動的更新需求。此外，使用AWS Lambda無伺服器運算服務運行無伺服器程式碼、透過 AWS Step Functions視覺化工作流程服務整合和管理非同步操作流程、採用Amazon EventBridge Scheduler無伺服器排程器實現自動化排程機制、打造可因應客製化事件資源調度的架構、採用雲原生的高效能關聯式資料庫服務Amazon Aurora記載和管理充電數據，確保高效的數據儲存和整合。銳能EMS更將 OTA (Over-the-air) 更新機制建置在AWS服務上，為邊緣端 MXE-230 推送OTA更新，避免一套到底而難以與時俱進的充電型態。

凌華科技邊緣運算平台事業處總經理陳少華表示，MXE-230系列以高效能、低功耗和靈活適應性，為銳能社區EMS整合提供技術支持與簡化部署方案。該平台能有效應對複雜場景，協助降低成本、提升效率，並帶來穩定可靠的充電體驗，推動智慧充電解決方案的升級。

銳能智慧科技業務副總經理孔文暐強調，更因電動車尚在成長階段，銳能更應積極建構用戶倍增的充電體驗。銳能EMS透過使用AWS服務提升架構彈性，而凌華科技創造賦能，為社區充電帶來最佳解方。

隨著充電法案不斷演進，各類協定交叉應用需求增加，亦伴隨依賴獨家供應商等商業壁壘挑戰。為此，銳能將與凌華科技將進一步合作EMU Gateway系列，以提升「不綁樁」的核心價值。該系列在應用就緒基礎上，結合銳能二次開發整合，並藉由EMU Gateway完善的通訊協定支援，提升資料傳輸兼容性，為智慧充電應用提供靈活高效的解決方案。