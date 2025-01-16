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富邦旗艦50 ETF 009802 擁有台股最強動能因子

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
近四年台灣旗艦動能 50 指數績效與大盤比較。(資料來源: Bloomberg)
近四年台灣旗艦動能 50 指數績效與大盤比較。(資料來源: Bloomberg)

2025開年僅短短數個交易日，台灣護國神山台積電（2330）股價再創歷史新高，投資人一片讚嘆的同時，也更加相信2025年台股將會延續上漲動能，並開始尋找其他強勢類股的布局機會。富邦投信預計將在過年後搶頭香，發行富邦台灣旗艦動能50 ETF （009802），目標是打造具有動能因子、且發行價僅10元的市值型ETF。

該ETF擬任經理人林威宇表示，台灣身為享譽全球的科技島，在全球科技供應鏈的地位無可取代，AI龍頭輝達（NVIDIA）更是傳出可能在台北，設立仿照矽谷總部規格的海外總部，更強化台灣在AI供應鏈的領先優勢。

展望2025年，在連續兩年大漲之後的台股後市備受投資人關注。儘管AI相關個股在過去兩年已有相當大的漲幅，但從基本面來說，企業獲利也同步翻倍成長的情況下，很難說漲多的股票就是有泡沫。林威宇認為，以2024年作為AI基礎建設的元年，AI仍處於基礎建設的早期階段，相關應用都還沒有面對消費市場推出，長期成長潛力巨大。隨著相關晶片業者持續推動算力增長，很快會由基礎佈建進入更新換代。而2025年將進入AI應用的階段，在算力佈建達到一定規模後，市場對於接下來的各種AI應用充滿興趣。其中最重要的就是機器人的推出。作為從雲端到實體的連結，機器人將承擔更多AI功能的實現。

富邦投信作為市值型ETF專家，即將在年後推出富邦旗艦50（009802）ETF，該ETF採取行業動能篩選因子策略，追蹤台灣旗艦動能50指數，該指數設計的核心精神，就是讓投資人不要錯過各個重要產業中的大型強勢股；以2024年為例，「台灣旗艦動能50指數」在未持有台積電的情況下，依然創造了29.53%的總報酬，而台股大盤扣除台積電後的總報酬僅13.22%，差距高達16.31%，也印證動能因子在牛市時選股的重要性。對於滿手台積電相關持股或高含積ETF的投資人來說，投資組合再加上009802，可說是如虎添翼。

此外，台灣旗艦動能50指數以台灣上市上櫃公司為母體，自市值前200大的股票中，進行流動性、波動度、獲利能力等指標篩選後，再依據動能因子及兼顧產業平衡後，挑選最終的50檔成分股，因此能夠挑選出各個產業中的龍頭強勢股，讓投資人在牛市中乘著大牛向前行。

近六年各指數夏普指標。(資料來源：台灣指數公司、富邦投信整理)
近六年各指數夏普指標。(資料來源：台灣指數公司、富邦投信整理)

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

AI ETF 台積電

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