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輝達亞洲總部在台北？蔣萬安未鬆口、侯友宜盼來新北

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜今雙雙出席「挑戰世壯運一起打木球」跨國友誼交流賽。記者劉懿萱／攝影
台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜今雙雙出席「挑戰世壯運一起打木球」跨國友誼交流賽。記者劉懿萱／攝影

國發會主委劉鏡清日前在美國指，輝達亞洲總部將設在台北，引發熱議。台北市長蔣萬安今受訪說，一直跟輝達保持聯繫，會爭取最大努力在台北設亞洲總部。新北市長侯友宜也說， 第一時間也提供林口、淡水、新店這3個地方給輝達參考，且新北AI產業鏈上中下游都非常的完整，盼能來新北投資。

蔣萬安、侯友宜今雙雙出席「挑戰世壯運一起打木球」跨國友誼交流賽，會前聯訪被問及國發會主委劉鏡清14日在美國加州矽谷脫口指，輝達亞洲總部會設在台北一事。蔣萬安說，一直都有跟輝達保持密切聯繫，也一定會盡最大努力，爭取輝達台灣總部設在台北市。

媒體追問侯友宜，新北是不是也想爭取一下？侯友宜笑稱，謝謝大家關心，新北在第一時間也提供林口、淡水、新店這3個地方來給輝達參考，且新北在AI產業鏈上中下游都非常完整，希望不管是輝達或國際企業都能到新北來投資。

AI 侯友宜 蔣萬安 輝達

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