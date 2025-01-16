輝達亞洲總部在台北？蔣萬安未鬆口、侯友宜盼來新北
國發會主委劉鏡清日前在美國指，輝達亞洲總部將設在台北，引發熱議。台北市長蔣萬安今受訪說，一直跟輝達保持聯繫，會爭取最大努力在台北設亞洲總部。新北市長侯友宜也說， 第一時間也提供林口、淡水、新店這3個地方給輝達參考，且新北AI產業鏈上中下游都非常的完整，盼能來新北投資。
蔣萬安、侯友宜今雙雙出席「挑戰世壯運一起打木球」跨國友誼交流賽，會前聯訪被問及國發會主委劉鏡清14日在美國加州矽谷脫口指，輝達亞洲總部會設在台北一事。蔣萬安說，一直都有跟輝達保持密切聯繫，也一定會盡最大努力，爭取輝達台灣總部設在台北市。
媒體追問侯友宜，新北是不是也想爭取一下？侯友宜笑稱，謝謝大家關心，新北在第一時間也提供林口、淡水、新店這3個地方來給輝達參考，且新北在AI產業鏈上中下游都非常完整，希望不管是輝達或國際企業都能到新北來投資。
📌 數位新聞這裡看！
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 「偷看LINE訊息」3招不被發現已讀！蘋果iPhone一動作獨享「未讀祕技」
📢 「吉伊卡哇」CASETiFY聯名手機殼開箱！iPhone滿滿超Q小八 快帶寶寶出門
📢 Switch 2配件商官網放新機影片沒在怕！任天堂突換「瑪利歐」照片洩端倪
📢 Cleer ARC 3 Max開箱！耳機量心率血氧、驚豔沉浸感 充電盒螢幕還能聞香
📢 便宜資費懶人包／4G吃到飽488元！5G爽快上網只要389
📢 LINE免費貼圖7款！過年新春吉祥話大集合 這款免任務藏超多哏圖
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言