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《黃仁勳傳》揭秘！曝台積電輝達合作緣起 憶首次接張忠謀電話：叫員工安靜

黃仁勳人在哪裡？今日行程有變 將直接抵達台中

資金從高股息ETF流向投資型保單 購買時注意65歲分水嶺

黃仁勳傳揭秘！曝台積電輝達合作緣起 張忠謀的首次通話

經濟日報／ 記者吳康瑋／台北即時報導
輝達執行長黃仁勳。(路透)
輝達執行長黃仁勳。(路透)

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳首本授權採訪的傳記《黃仁勳傳》將於1月20日出版，而根據天下文化16日釋出的內容透露，黃仁勳在書中也特地重現出，自己第一次與台積電（2330）創辦人張忠謀通話時的場景，事實上，台積電不僅是輝達長期成功的關鍵因素，更是這場影響全球產經發展的「AI巨浪」最主要的幕後推手，因此他也特別在書中，將兩人當初通話的過程，以文字的方式仔細的重現給讀者了解，對此，也引發市場的高度關注。

依據天下文化提前釋出的書摘內容顯示，黃仁勳在傳記中回憶，自己最初一直非常積極的聯繫台積電，但卻沒能如願搭上線。他還曾留下一連串語音訊息，但都沒收到回應，於是親筆寫信給公司董事長張忠謀。寄出後，他想這封信也許會石沉大海。但過不久，黃仁勳接到一通電話。那時是周五傍晚，很多員工開始打電動。「辦公室很吵，我接起電話時，員工還在吵吵鬧鬧，」黃仁勳說：「於是我說：『各位，拜託安靜點，張忠謀打電話來了。』」

據悉，張忠謀畢生都在半導體領域打拚。1931年他在中國大陸浙江出生，十八歲赴美留學。在德州儀器（Texas Instruments）任職期間，他一直是相當成功的高階主管，然而在1970年代，他遲遲未能晉升到最高職位；有人認為這是出於反對亞裔的種族歧視，他才遭到冷落。後來，張忠謀搬到臺灣執掌台積電。台積電在他的領導下，成為亞洲最大的科技公司。

事實上，張忠謀和黃仁勳第一次通話就很投緣。「當時他們公司的規模很小，差點破產，」張忠謀說：「我是老一輩的人，掌管一間規模龐大的公司。但我發現這個年輕人真誠、坦率、有話直說，我們聊得很開心。」兩人很快就簽訂合約，成為合作夥伴。而他們也自此開始了長達二十幾年的深厚友誼，開啟了台積電與輝達雙方這20多年來的晶片合作，最終也才造就了如今的「AI盛事」。

輝達執行長黃仁勳傳記。天下文化／提供
輝達執行長黃仁勳傳記。天下文化／提供

台積電 張忠謀 黃仁勳

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