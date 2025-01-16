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醫揚產品搭NVIDIA IGX處理器 改善歐美醫護欠缺工問題

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳來台，上櫃生技股醫揚（6569）以全球首家將輝達IGX平台電腦應用在醫療院所，近日在題材帶動下成為市場關注重點。醫揚副總經理陳盈德16日表示，歐洲醫療體系正面臨醫護缺工問題，美國新總統川普上台後，也將對醫院缺工造成一定影響，醫揚AI醫療產品將成為改善醫院缺工問題最佳市場利器。

醫揚是國內專注醫療院所資訊設備的公司，公司去年11月正好有四項智慧醫療新品獲2025台灣精品獎，包括醫療AI電腦輔助手術系統（ACCEL-JS2000）、行動推車電腦（VENUS-244）、超薄醫療AI影像運算平台（ACCEL- VM300）和遠距醫療與EMS（緊急醫療服務）人工智慧平板電腦（MD116E）。

這些產品中，ACCEL-JS2000搭載最新NVIDIA IGX Orin的處理器，可支援高達1700 TOPS 處理運算能力，HOLOSCAN專屬醫療應用的SDK，可協助軟體開發人員加速系統開發進程。7吋前置觸控式螢幕方便醫護人員於手術過程中，直接從螢幕觀看或擷取影像 即時調整影像數值。手術輔助系統在醫療的應用越來越普遍，優質的手術過程可以協助醫師提高手術的準確性並縮短手術時間。

超薄醫療AI影像運算平台搭載Intel第13代Core i9處理器，較前一代效能提升50%。支援高階NVIDIA RTX A5000顯示卡與4K影像截取卡， 提供極佳AI影像運算效能，具有即時回應功能，可簡化並加速醫生的決策過程。

醫揚表示，公司具備電腦及通訊的技術背景，專攻一般病房、手術室、護理站及救護中心等醫療電腦相關產品已超過十年以上經驗。主要產品以銷售歐美醫療院所等專業市場，並搭配趨勢推出 AI 醫療影像開發套件，用以加速醫學影像之學習與辨識，及開發遠距軟硬體整合平台。

陳盈德表示，醫揚的產品在醫療院所有兩大應用範圍，各佔公司營收比重一半，一是以自有品牌賣給各醫院護理工作站的相關產品。另一是搭配國際醫療大廠，主攻大型醫療影像設備的智慧產品。 他表示，歐洲醫療體系正面臨醫護缺工問題，美國新總統川普上台後，也將對醫院缺工造成一定影響，醫揚AI醫療產品將成為改善醫院缺工問題最佳市場利器。

醫揚去年12月召開法說會時，總經理莊富鈞曾經揭示2025 年度營運戰略藍圖，將全面聚焦醫療 AI 設備2.0與AI智慧醫院2.0的深度發展，為智能醫療產業帶來劃時代的轉型契機。他強調，醫揚將積極定位為醫療 AI 設備技術 Foundry，憑藉對全球醫療科技趨勢的敏銳洞察，持續推動技術創新與應用突破，為醫療產業注入嶄新活力，並重新構築醫療健康產業的價值鏈生態。

AI 手術 醫護人員

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