中企算能科技涉供台積電晶片給華為 美列入黑名單

中央社／ 華盛頓15日綜合外電報導

拜登政府今天增列16個實體至貿易黑名單「實體清單」，包括中國晶片開發商「算能科技」。這家中企涉嫌提供台積電製造的晶片給中國電信巨頭華為，用於華為AI處理器。

路透社報導，根據美國聯邦政府公告，有14間中國企業和2家新加坡公司被列入美國商務部「實體清單」（Entity List），包括「算能科技」（Sophgo）及其它相關實體。

「算能科技」引發關注，是因為該公司向台積電訂購的晶片，與在華為昇騰910B處理器（Ascend910B）中發現的晶片相符。

據報導，「算能科技」是最新一家因為幫助華為而受到美國懲罰的中企。去年底，美國商務部曾將被視為華為「影子網絡」的其它企業列入「實體清單」。

去年，路透社曾引述兩名知情人士說法報導，在華為的人工智慧（AI）處理器被發現使用台積電晶片後，台積電已停止向「算能科技」供貨。

台積電 拜登 美國

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