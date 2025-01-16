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16奈米以下製程晶片 拜登擬列管

聯合報／ 編譯劉忠勇易起宇、記者鐘惠玲／綜合報導
美國總統拜登（Joe Biden）。美聯社
美國總統拜登（Joe Biden）。美聯社

知情人士透露，距離卸任只剩幾天的美國總統拜登，計畫最快十五日公布加強管制先進晶片的更多規定，這次將矛頭對準台積電、三星電子及英特爾（Intel）等晶片製造商。

彭博資訊報導，根據規範草案，所有以十四奈米或十六奈米以下製程生產的晶片，都將納入三級制的的全球晶片管制之列，必須先取得政府許可證，才能銷往中國大陸和其他受管制的國家。

除此之外，荷蘭政府昨天宣布，將從四月一日起擴大對先進半導體設備的出口管制。荷蘭貿易部發言人說，偶爾會因技術發展而小幅修改規則，並未在聲明中提及美國的出口管制，但消息人士表示，這些措施就是為了配合美國去年十二月更新的管制措施，包括擴大限制技術範圍至度量衡和軟體，以及對以大陸為主多家晶片廠施以限制。半導體設備製造公司荷商艾司摩爾（ＡＳＭＬ）表示，預計不會影響其業務。

針對華府有意擴大半導體製程出口管制範圍，由七奈米擴及至十六／十四奈米成熟製程，國內業界關注對台積電拓展大陸業務的影響之際，也憂心不少台灣ＩＣ設計廠也恐掃到颱風尾。業界人士分析，由於七奈米製程成本較高，確實還有不少應用產品現在仍採用十六／十四奈米製程生產，基本上也未區分是否含有美國相關技術成分才受管制，大部分業者都遵照美國政策安排。

知情人士指出，新規範主要針對更高階的處理器，特別是中國大陸企業設計的ＡＩ加速器，只不過這次規範的範圍比美國政府官員原先告知台積電所涵蓋的更廣。最新措施將尋求鼓勵台積電、三星電子、英特爾等晶片製造商，需更審慎評估客戶，並且增加實地查核。

台積電生產的晶片先前意外遭祕密轉售給被列黑名單的華為。知情人士透露，華為裝置中發現台積電晶片後，美國商務部已要求台積電停止為大陸客戶生產七奈米以下製程的晶片。

台積電 晶片 美國商務部

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