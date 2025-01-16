聽新聞
0:00 / 0:00
16奈米以下製程晶片 拜登擬列管
知情人士透露，距離卸任只剩幾天的美國總統拜登，計畫最快十五日公布加強管制先進晶片的更多規定，這次將矛頭對準台積電、三星電子及英特爾（Intel）等晶片製造商。
彭博資訊報導，根據規範草案，所有以十四奈米或十六奈米以下製程生產的晶片，都將納入三級制的的全球晶片管制之列，必須先取得政府許可證，才能銷往中國大陸和其他受管制的國家。
除此之外，荷蘭政府昨天宣布，將從四月一日起擴大對先進半導體設備的出口管制。荷蘭貿易部發言人說，偶爾會因技術發展而小幅修改規則，並未在聲明中提及美國的出口管制，但消息人士表示，這些措施就是為了配合美國去年十二月更新的管制措施，包括擴大限制技術範圍至度量衡和軟體，以及對以大陸為主多家晶片廠施以限制。半導體設備製造公司荷商艾司摩爾（ＡＳＭＬ）表示，預計不會影響其業務。
針對華府有意擴大半導體製程出口管制範圍，由七奈米擴及至十六／十四奈米成熟製程，國內業界關注對台積電拓展大陸業務的影響之際，也憂心不少台灣ＩＣ設計廠也恐掃到颱風尾。業界人士分析，由於七奈米製程成本較高，確實還有不少應用產品現在仍採用十六／十四奈米製程生產，基本上也未區分是否含有美國相關技術成分才受管制，大部分業者都遵照美國政策安排。
知情人士指出，新規範主要針對更高階的處理器，特別是中國大陸企業設計的ＡＩ加速器，只不過這次規範的範圍比美國政府官員原先告知台積電所涵蓋的更廣。最新措施將尋求鼓勵台積電、三星電子、英特爾等晶片製造商，需更審慎評估客戶，並且增加實地查核。
台積電生產的晶片先前意外遭祕密轉售給被列黑名單的華為。知情人士透露，華為裝置中發現台積電晶片後，美國商務部已要求台積電停止為大陸客戶生產七奈米以下製程的晶片。
📌 數位新聞這裡看！
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 「偷看LINE訊息」3招不被發現已讀！蘋果iPhone一動作獨享「未讀祕技」
📢 「吉伊卡哇」CASETiFY聯名手機殼開箱！iPhone滿滿超Q小八 快帶寶寶出門
📢 Switch 2配件商官網放新機影片沒在怕！任天堂突換「瑪利歐」照片洩端倪
📢 Cleer ARC 3 Max開箱！耳機量心率血氧、驚豔沉浸感 充電盒螢幕還能聞香
📢 便宜資費懶人包／4G吃到飽488元！5G爽快上網只要389
📢 LINE免費貼圖7款！過年新春吉祥話大集合 這款免任務藏超多哏圖
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言