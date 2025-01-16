祥碩總座林哲偉 翻轉業績推手
華碩集團旗下千金股祥碩近年來受惠AI PC催生晶片效能提升、資料量增加，資料傳輸速度的規格持續升級，推升獲利增長，大啖AI商機，祥碩總經理林哲偉看對市場目標，一路堅持到底的精神，帶領祥碩迎向新藍海。
林哲偉自美國密蘇里大學電機工程碩士畢業後，就投入科技產業，後來在威盛工作，一路做到威盛副總經理，並掌管晶片組研發，不過，隨著威盛沒有再取得英特爾授權後，晶片組事業成為被削減的部門，意外開啟林哲偉人生另一個新境界。
當年林哲偉被祥碩董事長沈振來挖角到祥碩，成為空降總經理，由於當時市面上非常流行數位相框，祥碩也趁勢搭上這股潮流，搶下許多數位相框IC訂單，但林哲偉到職後不久，就向公司建議把數位相框及事業砍掉，將祥碩營運轉至高速傳輸晶片組市場，業界人士回憶，當年這項舉動簡直是把祥碩的根給拔了，等於「砍掉重練」。
在當時看似不可思議的決定，現在看來卻相當正確，2016年，祥碩拿下第一個超微（AMD）客製化晶片開發案子，成為AMD Zen架構處理器的系統晶片組設計合作夥伴，在規格跟製程領先下攻城掠地，身為關鍵夥伴的祥碩業績因此大翻轉。
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