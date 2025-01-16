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鴻海衝機器人 鴻準、廣宇扮集團先鋒

經濟日報／ 記者吳凱中陳昱翔／台北報導

鴻海（2317）集團積極布局人形機器人市場，旗下子公司鴻準（2354）、廣宇（2328）也因近年來切入相關領域，成為集團插旗市場的先鋒，備受關注。

業界人士分析，鴻準過去曾負責製造、組裝鴻海自用的「FoxBot」機器人，具有量產經驗，成為鴻海集團搶攻機器人商機的重要布局，因此未來很有機會切入AI人形機器人商機。

鴻準在去年致股東報告書中強調，未來將投入資本在新的目標領域，其中則包含機器人以及AI，目前正針對機器人的精進材料應用以及表面處理等相關技術進行研發，期盼能掌握市場先機。

鴻準近期營運火熱，去年12月合併營收151.47億元，攀上75個月來高點，月增32.3%，年增382%；2024年合併營收757.28億元，年增1.6%。鴻準公告指出，去年12月業績激增，主因配合客戶策略需求，推升訂單增加。

法人指出，鴻準過往一向都是鴻海在機器人領域的先鋒，隨著母公司鴻海集團持續擴大機器人布局，搶市態度積極，預料鴻準的角色也將更重要，助益後續營運。

廣宇也積極擴大機器人量能，日前傳出已送樣全球四大機器人廠，預定今年出貨，搶搭機器人商機。法人指出，機器人在工業4.0相關應用中採用高毛利線束，有助於提升廣宇今年獲利水準，成為AI伺服器之外另一個成長動能。

在醫療與工控產品部分，廣宇去年持續耕耘高毛利產品，切入工業機器人相關的拖鏈線，已經送樣世界前四大廠，而醫療產品2024年開始試產，2025年可望有營收貢獻。

工業機器人 鴻海 鴻準

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