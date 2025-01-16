荷蘭設備出口管制收緊 ASML：預計不會影響其業務

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電

荷蘭政府15日宣布，將從4月1日起擴大對先進半導體設備的出口管制。半導體設備製造公司艾司摩爾（ASML）表示，預計不會影響其業務。

荷蘭貿易部在聲明中說，最新措施將要求企業為數量「非常有限的」技術，申請出口許可證，例如測量和檢測設備。

根據荷蘭另外公布的規則修改細節，現在包括用於發現晶圓中微小缺陷的技術，以及改善沉積和蝕刻後測量的系統，都需要申請許可。

雖然荷蘭貿易部發言人解釋，偶爾會因技術發展而小幅修改規則，並未在聲明中提及美國的出口管制，但消息人士表示，這些措施就是為了配合美國去年12月更新的管制措施，包括擴大限制技術範圍至度量衡和軟體，以及對以大陸為主多家晶片廠施以限制。

半導體設備大廠艾司摩爾是荷蘭最重要的半導體廠商。針對荷蘭官方新管制措施，艾司摩爾表示，該公司去年12月發布的展望，預料不會受此影響。

艾司摩爾去年12月表示，美國的最新措施將對其2025年營收造成影響，但不影響其長期目標。

半導體 摩爾 荷蘭

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ASML：美國最新半導體出口限制 不影響2025年財測

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