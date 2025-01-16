美擴大晶片禁令業界憂心 IC設計廠恐掃到颱風尾
外媒披露美國拜登政府卸任前，有意擴大半導體製程出口管制範圍，由現行7奈米擴及至16／14奈米成熟製程，業界關注對台積電（2330）拓展大陸業務的影響之際，憂心不少台灣IC設計廠也恐掃到颱風尾。
業界人士分析，由於7奈米製程成本較高，因此現在確實還有不少應用產品是採用16／14奈米製程生產，而現在基本上也沒有區分是否含有美國相關技術成分才受管制，大部分業者都得乖乖遵照美國政策安排。
業者坦言，政治與經濟議題總是分不開，現在處於地緣政治環境之中，不只要看廠商本身的市場地位與技術實力，還要看後面的政治實體是誰撐腰。
而台灣的國際地位並不強，甚至某程度必須要倚靠更強而有力的支柱，所以對於台廠來說，雖然理論上並不直接受美國政府管轄，但形勢比人強，如果還想繼續做生意，對於美國政府的管制措施，實在是不能不理會，必須聽命遵守。
據了解，目前業界對於中國大陸供應16奈米或更先進製程的晶片，只要是偏向消費性應用，也沒有超過算力與晶片面積限制，其實仍可進行，並沒有受到太多箝制。
部分有受到管制者，產品於申請通過後也能夠放行。但若未來16奈米以下製程生產的晶片，都要經過有關單位審查才能出口，實際上恐怕等於其中大部分都不准供應給對岸，業者認為影響範圍可能不小，惟衝擊程度還是要等美方公布管制細節後，才能進一步評估。
另外，正所謂「上有政策、下有對策」，如同早先已經管制的更先進製程技術，業者提到，不管美方祭出再怎麼嚴格的把關措施，其實現在的漏洞還是在於白手套公司，也就是受到管制的廠商，部分透過在東南亞或美國等地設置公司，再迂迴下單，以取得落入管制條件的晶片，這足以讓美國政府相關防堵政策破功。
其實要提高強度，對於投片廠商進行更嚴謹的查核，並非全然做不到的事情，但半導體業者夾在兩頭打架的大象中間，還要面對自家股東，就會陷入更加為難的境地，美國再出招，恐怕會為相關半導體供應鏈的營運帶來不少挑戰與變數。
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