宏碁：AI PC 甜蜜點提早出現

宏碁（2353）集團昨（15）日舉行五年一度的尾牙，宏碁董事長陳俊聖表示，原先預估AI PC甜蜜點將落在今年第3季，現在看來會更早一點發生。宏碁去年營運表現已優於整體產業狀況，今年營運「請大家拭目以待。」

陳俊聖指出，以2024全年來看，全球PC產業出貨量年增1%，宏碁業績則是成長近一成，優於業界表現。宏碁2024年營收為2,647.08億元，年增9.7%。

展望2025年，陳俊聖表示，研調機構IDC預估今年全球PC出貨量增長6%。至於宏碁表現，「請大家拭目以待。」

去年全球AI PC銷售「雷聲大、雨點小」，陳俊聖原本預期今年第3季AI PC價格會降到899美元（約新台幣2.96萬元）、799美元或更低的價格甜蜜點，他昨天更新觀點，認為甜蜜點會提早出現，主因市場更競爭，加上半導體技術進步。

針對AI PC業務，陳俊聖認為，AI一出來，帶動AI伺服器大賣，所以大家也會預期AI PC也會有這種龐大需求，但以我而言，自身對AI PC期望還好。

陳俊聖表示，今年最大的變化就是美國新政府上台與新政策出現，對宏碁而言，最重要是表現出公司韌性，「免費貿易可能已經不再重現，接下來每個貿易都有成本。」