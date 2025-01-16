宏碁：AI PC 甜蜜點提早出現
宏碁（2353）集團昨（15）日舉行五年一度的尾牙，宏碁董事長陳俊聖表示，原先預估AI PC甜蜜點將落在今年第3季，現在看來會更早一點發生。宏碁去年營運表現已優於整體產業狀況，今年營運「請大家拭目以待。」
陳俊聖指出，以2024全年來看，全球PC產業出貨量年增1%，宏碁業績則是成長近一成，優於業界表現。宏碁2024年營收為2,647.08億元，年增9.7%。
展望2025年，陳俊聖表示，研調機構IDC預估今年全球PC出貨量增長6%。至於宏碁表現，「請大家拭目以待。」
去年全球AI PC銷售「雷聲大、雨點小」，陳俊聖原本預期今年第3季AI PC價格會降到899美元（約新台幣2.96萬元）、799美元或更低的價格甜蜜點，他昨天更新觀點，認為甜蜜點會提早出現，主因市場更競爭，加上半導體技術進步。
針對AI PC業務，陳俊聖認為，AI一出來，帶動AI伺服器大賣，所以大家也會預期AI PC也會有這種龐大需求，但以我而言，自身對AI PC期望還好。
陳俊聖表示，今年最大的變化就是美國新政府上台與新政策出現，對宏碁而言，最重要是表現出公司韌性，「免費貿易可能已經不再重現，接下來每個貿易都有成本。」
📌 數位新聞這裡看！
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 「偷看LINE訊息」3招不被發現已讀！蘋果iPhone一動作獨享「未讀祕技」
📢 「吉伊卡哇」CASETiFY聯名手機殼開箱！iPhone滿滿超Q小八 快帶寶寶出門
📢 Switch 2配件商官網放新機影片沒在怕！任天堂突換「瑪利歐」照片洩端倪
📢 Cleer ARC 3 Max開箱！耳機量心率血氧、驚豔沉浸感 充電盒螢幕還能聞香
📢 便宜資費懶人包／4G吃到飽488元！5G爽快上網只要389
📢 LINE免費貼圖7款！過年新春吉祥話大集合 這款免任務藏超多哏圖
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言