美AI資料中心大建設須採購本土半導體 台積電吃香

美國拜登政府14日發布的行政命令，助力美國本土AI資料中心進入屯墾大建設時代，也力推美國本土半導體製造量能，要求AI資料中心供應商採購「適當比率」的美國製造半導體，法人看好，將助威台積電（2330）美國廠產能利用率向上。

業界看好，台積電美國廠先進製程順利推進，良率優於預期，並坐擁輝達、超微等AI晶片廠大單，將成為AI資料中心供應商首選，受惠大。

外電報導，台積電在美國亞利桑那州新廠為蘋果生產的晶片驗證已進入最後階段，最快本季啟動商用量產首批晶片。