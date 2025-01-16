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美AI資料中心啟動大建設 鴻海、廣達可望受惠

經濟日報／ 編譯簡國帆、記者林薏茹／綜合報導
AI示意圖。 路透
AI示意圖。 路透

美國拜登政府AI政策「右手拿棍子、左手持蘿蔔」，繼日前對AI晶片出口設下三級新管制後，美國總統拜登14日再發布行政命令，將釋出六處聯邦土地供興建AI資料中心，並確保供電無虞，形同「傾聯邦之力」，要讓美國進入AI資料中心屯墾大建設時代。

業界認為，美國政府大動作強化本土AI基礎建設，宣告啟動AI資料中心大建設，在「美國製造」優先大方向下，鴻海（2317）在美製造量能最大，廣達（2382）也積極布局美國，兩大廠具地利優勢，率先受惠。

其中，鴻海深耕美國40年，設置近50座廠區，美國主要生產基地包括德州、威斯康辛州與俄亥俄州，並在加州聖荷西設立AI伺服器研發中心。

美國啟動AI資料中心大建設
美國啟動AI資料中心大建設

廣達也很早就進入美國設立生產基地，廣達執行副總楊麒令先前強調：「客戶在哪裡，廣達就接近客戶生產。」目前廣達在加州與田納西州的廠房都還有土地，可能會繼續擴產。

拜登政府卸任前夕，祭出AI晶片出口三級管制，給予業界約一年緩衝調整。多家法人機構發出美國新管制影響報告，直言對台積電及台積電大客戶如輝達（NVIDIA）、超微（AMD）、英特爾、邁威爾、博通等AI晶片廠構成壓力，需關注後續影響。

就在AI晶片出口管制進一步升溫，震撼全球之際，拜登14日再發布一道行政命令，要求國防部和能源部各釋出三處適合場址，供企業租賃、興建及營運資料中心，並確保這些資料中心取得充足潔淨能源供應，在美國境內「給出蘿蔔」。

拜登政府此舉目的是要加速AI基礎設施興建，強化AI國家安全，聯邦政府也將承諾加速資料中心興建審批流程。

這項行政命令內容指出，AI開發商使用聯邦釋出的土地，不只要全額負擔興建、營運及維持資料中心費用，也必須以潔淨能源滿足所需運算能力，避免用電成本增加。

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