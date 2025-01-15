川普1月20日上任 電電公會李詩欽派副手赴美設戰情中心

電電公會15日在福華舉辦歲末聯歡活動，並邀集逾300位政府官員、產業代表齊聚，吸引市場投資人的關注。面對美國總統當選人川普即將於1月20日正式宣誓就職上任，理事長李詩欽透露，為因應川普2.0時代的衝擊，他已派出副手廖志容副秘書長赴美，並在德州Austin 設立「TEEMA Trump 2.0戰情中心」，他指出，廖副理事長此次為任務型的派駐，他將在未來幾天駐守在第一線，為所有理監事及會員企業關注所有最新的回應，以及新措施。

李詩欽指出，台美兩國之間有不小的時差，當地的時間跟台灣大概差了14到15個小時，如果說我們今天跟紐約有15個小時時差，那德州就有14小時的時差，而他就任典禮為上午9點，換算台灣時間大約晚間11點左右，由於這個落差存在，若是團隊只有在台灣透過網路關注最新措施，難免會有時間落差，甚至當他1月20日當天正式上任時，我們可能都已經睡覺了，因此團隊決定透過設立「戰情中心」，盡力為會員企業第一時間留意最新局勢。

據悉，電電公會為凝聚國內產業界的向心力，特地於今（15）日在福華大飯店舉辦歲末感恩聯誼餐會，活動以感恩為主題，回顧2024年的豐碩成果，並展望未來產業發展機遇。經濟部長郭智輝致詞時，也特別感謝電電公會在產業政策推動、凝聚需求與共識上的卓越貢獻。他指出，2024年臺灣出口額達4750.7億美元，創歷史新高，並在AI與半導體等領域的助力下，經濟成長率達4.2%。展望2025年，郭部長表示，隨著AI及高速運算需求持續增長，臺灣在全球產業鏈中的地位將進一步提升。

值得一提的是，餐會中特別感謝台北愛樂青年交響樂團與室內合唱團的精彩演出，展現臺灣文化軟實力。在全球經濟與政治局勢快速變遷的背景下，電電公會表示將持續以「永續、能源、科技及國際」為四大核心工作目標，並積極應對川普2.0政策帶來的挑戰，公會並已於美國德州奧斯汀設立「TEEMA Trump 2.0戰情中心」，與駐美代表處緊密合作，隨著消息傳出，也吸引市場投資人的目光關注。