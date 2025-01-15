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群光董事長許崑泰：力拚2025年抓住 AI 商機 營收持續衝高

經濟日報／ 記者劉芳妙／台北即時報導
群光董事長許崑泰期許2025年營運將再創高峰。圖／群光提供
群光董事長許崑泰期許2025年營運將再創高峰。圖／群光提供

群光（2385）15日晚間舉行尾牙活動，感謝員工一整年辛勤付出，群光董事長許崑泰期許2025年持續研發創新，努力抓住AI商機，力拚全年營收成長高個位數，獲利成長優於營收。

活動主題定調「繼續創新突破，攜手邁向AI未來」，許崑泰在晚會中感謝同仁過去一年克服國內外環境的各種挑戰，努力將集團營收推升突破千億大關，透過聚焦高附加價值產品、持續優化產品組合、以及嚴控成本的效益發揮下，繳出優異的獲利表現。

他表示，2025年國內外環境仍然存在許多不確定性，尤其在川普勝選後，潛在的新關稅政策已對供應鏈造成衝擊。群光深耕泰國多年，去年全集團又新增兩座泰國新廠，面對客戶分散生產基地的需求游刃有餘，近期AI影像產品甚至更爭取到新客戶的轉單需求，對於影像產品的組合優化以及獲利提升大有裨益。群光集團期許2025年將持續以穩健的腳步應對快速變化的外在環境。

尾牙現場由妙語如珠的唐從聖以及夏語心聯手搭檔主持，並邀請鐵肺歌后彭佳慧、知名歌手林俊逸、康康、吳卓源以及后里小鄧麗君翁鈺鈞等連番上台表演，以及邀請雲豹啦啦隊帶動群光尾牙氣氛。今年尾牙抽獎總金額超過1,900萬元，中獎機率超過四成。

群光集團今天席開230桌，吸引國內外員工超過2,500人一起同樂，因群光2024年營收重返千億，此次尾牙特別將抽獎總金額再提高將近150萬元，回饋全體員工。此外，群光集團身為幸福企業，非主管薪資勇奪同產業類別100人以上公司第一名，因此吸引許多員工長期效力，群光特別在尾牙現場表彰超過百名滿10、20、25、30、以及35年的資深員工，感謝資深員工長期對公司的付出。

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