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佳世達斥資2.16億 以每股54元參與視航生物醫學私募
系統整合大廠佳世達（2352）15日重訊公告，團隊將以每股認購價格54元，總金額2.16億元，參與視航生物醫學之私募案，共取得4千張私募普通股，持股比率約5.71%。佳世達強調，雙方透過此次認購，將在醫療產業的眼科領域展開更多層面的協作，包括透過佳世達醫療事業群在通路上的優勢，雙方拓展更多商機，創造雙贏局面。
佳世達此次認購價格的參考依據，主要是依視航生物醫學私募普通股訂定之價格及會計師出具之合理性意見書，而這次取得的有價證券每股淨值為4.71元，此次操作的資金來源為集團自有資金，根據公告資料顯示，私募有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產之比例為4.08%，而私募有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中歸屬於母公司業主之權益之比例為11.24%。
佳世達醫療科技實力相當雄厚，而團隊近年也積極在各種場合中大秀智慧醫療結合AI應用的成果，團隊也期盼透過醫療保健創新以實現未來成長動能。董事長陳其宏日前透露，旗下醫療事業營運樂觀，已連續多個季度維持在單季60億元左右的規模，醫院、醫材、醫藥通路事業皆持續增長。除持續推動明基醫院進入資本市場、以加速醫院成長動能外，董事會日前也通過公開收購提高諾貝兒寶貝(即丁丁藥局)持股，強化醫療零售通路市場的布局。
對此，佳世達總經理黃漢州日前也表示，IT原有事業穩健成長，先前受到客戶調節庫存影響的商業工業用市場及網通產業也都已看到回穩訊號。展望未來，集團精實聚焦和投資新事業持續並進，並攜手供應商共創有韌性的永續價值鏈，以因應持續變化的氣候變遷與市場環境。
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