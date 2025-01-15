快訊

行程保密到家…輝達CEO黃仁勳去哪了？ 陸媒揭動向

冷氣團發威再凍2天「低溫探8度」 年前大掃除最佳時機曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

佳世達斥資2.16億 以每股54元參與視航生物醫學私募

經濟日報／ 記者吳康瑋／台北即時報導
佳世達。記者吳康瑋／攝影
佳世達。記者吳康瑋／攝影

系統整合大廠佳世達（2352）15日重訊公告，團隊將以每股認購價格54元，總金額2.16億元，參與視航生物醫學之私募案，共取得4千張私募普通股，持股比率約5.71%。佳世達強調，雙方透過此次認購，將在醫療產業的眼科領域展開更多層面的協作，包括透過佳世達醫療事業群在通路上的優勢，雙方拓展更多商機，創造雙贏局面。

佳世達此次認購價格的參考依據，主要是依視航生物醫學私募普通股訂定之價格及會計師出具之合理性意見書，而這次取得的有價證券每股淨值為4.71元，此次操作的資金來源為集團自有資金，根據公告資料顯示，私募有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產之比例為4.08%，而私募有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中歸屬於母公司業主之權益之比例為11.24%。

佳世達醫療科技實力相當雄厚，而團隊近年也積極在各種場合中大秀智慧醫療結合AI應用的成果，團隊也期盼透過醫療保健創新以實現未來成長動能。董事長陳其宏日前透露，旗下醫療事業營運樂觀，已連續多個季度維持在單季60億元左右的規模，醫院、醫材、醫藥通路事業皆持續增長。除持續推動明基醫院進入資本市場、以加速醫院成長動能外，董事會日前也通過公開收購提高諾貝兒寶貝(即丁丁藥局)持股，強化醫療零售通路市場的布局。

對此，佳世達總經理黃漢州日前也表示，IT原有事業穩健成長，先前受到客戶調節庫存影響的商業工業用市場及網通產業也都已看到回穩訊號。展望未來，集團精實聚焦和投資新事業持續並進，並攜手供應商共創有韌性的永續價值鏈，以因應持續變化的氣候變遷與市場環境。

延伸閱讀

國台辦稱首批陸客來台名單遭擱置 陸委會：未接獲申請

賴總統主張小兩會先談 國台辦：陸客來台名單擱置中

緯創「越南擴產」確定了 砸12.25億元向金榜購地建廠

網家私募 每股40元

相關新聞

輝達執行長黃仁勳要來了！明訪矽品新廠 加速推進半導體封裝測試發展

輝達（NVIDIA）創辦人暨執行長黃仁勳要來了！預定明日下午參訪全球封測龍頭日月光投控旗下矽品精密，親至座落在台灣潭子產...

獨家／輝達應許之地？台電CR1今評選 這兩大集團出手了

輝達（NVIDIA）海外總部花落誰家？答案可能即將揭曉，而呼聲最高、位於台北市南港區的「台電CR1」公辦都更案，就在輝達...

群聯潘健成：官司逆轉不會造成公司損失 他會繼續上訴

群聯2016年爆發財報不實事件，在投保中心一、二審敗訴，昨（15）日高等法院民事庭更一審大逆轉，廢棄原判決，改判潘應解任...

群光董事長許崑泰：力拚2025年抓住 AI 商機 營收持續衝高

群光（2385）15日晚間舉行尾牙活動，感謝員工一整年辛勤付出，群光董事長許崑泰期許2025年持續研發創新，努力抓住AI...

鴻海砸近53億元 擴大布局美國和印度

鴻海積極布局海外，今天晚間公告旗下鴻佰科技在美國加州購地與取得廠房，印度子公司取得機電設備，2筆投資規模合計約新台幣52...

佳世達斥資2.16億 以每股54元參與視航生物醫學私募

系統整合大廠佳世達（2352）15日重訊公告，團隊將以每股認購價格54元，總金額2.16億元，參與視航生物醫學之私募案，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。