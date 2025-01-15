快訊

行程保密到家…輝達CEO黃仁勳去哪了？ 陸媒揭動向

冷氣團發威再凍2天「低溫探8度」 年前大掃除最佳時機曝光

鴻海砸近53億元 擴大布局美國和印度

中央社／ 台北15日電
鴻海。（美聯社）
鴻海。（美聯社）

鴻海積極布局海外，今天晚間公告旗下鴻佰科技在美國加州購地與取得廠房，印度子公司取得機電設備，2筆投資規模合計約新台幣52.8億元。

鴻海今天晚間公告，旗下鴻佰科技（IngrasysTechnology）美國子公司在加州南灣大城森尼韋爾（Sunnyvale）購地及取得廠房，投資金額1.28億美元（約新台幣42億元），取得土地26.31英畝、廠房31萬3740平方英尺。

鴻海也公告，印度子公司Foxconn Hon HaiTechnology India Mega Development Private Limited取得機電設備，投資金額28.63億元盧比（約新台幣10.8億元）。

鴻海指出，2筆投資目的均為營運需求。

鴻海董事長劉揚偉先前表示，集團在全球布局，按照客戶需求和營運策略進行，在美國、中國大陸、印度等主要市場，營運持續擴大。

鴻海

延伸閱讀

印度股投資價值浮現

慧與奪 AI 單 帶旺鴻海、英業達

大南方新矽谷以高雄為核心 國發會年挹注1500億元投資AI發展

鴻海董座劉揚偉 複製翻轉夏普模式

相關新聞

輝達執行長黃仁勳要來了！明訪矽品新廠 加速推進半導體封裝測試發展

輝達（NVIDIA）創辦人暨執行長黃仁勳要來了！預定明日下午參訪全球封測龍頭日月光投控旗下矽品精密，親至座落在台灣潭子產...

獨家／輝達應許之地？台電CR1今評選 這兩大集團出手了

輝達（NVIDIA）海外總部花落誰家？答案可能即將揭曉，而呼聲最高、位於台北市南港區的「台電CR1」公辦都更案，就在輝達...

群聯潘健成：官司逆轉不會造成公司損失 他會繼續上訴

群聯2016年爆發財報不實事件，在投保中心一、二審敗訴，昨（15）日高等法院民事庭更一審大逆轉，廢棄原判決，改判潘應解任...

群光董事長許崑泰：力拚2025年抓住 AI 商機 營收持續衝高

群光（2385）15日晚間舉行尾牙活動，感謝員工一整年辛勤付出，群光董事長許崑泰期許2025年持續研發創新，努力抓住AI...

鴻海砸近53億元 擴大布局美國和印度

鴻海積極布局海外，今天晚間公告旗下鴻佰科技在美國加州購地與取得廠房，印度子公司取得機電設備，2筆投資規模合計約新台幣52...

佳世達斥資2.16億 以每股54元參與視航生物醫學私募

系統整合大廠佳世達（2352）15日重訊公告，團隊將以每股認購價格54元，總金額2.16億元，參與視航生物醫學之私募案，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。