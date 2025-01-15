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群聯潘健成：官司逆轉不會造成公司損失 他會繼續上訴

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
台灣高等法院民事庭今解任潘健成擔任群聯電子董事職務，他表示會繼續上訴。圖／聯合報系資料照
台灣高等法院民事庭今解任潘健成擔任群聯電子董事職務，他表示會繼續上訴。圖／聯合報系資料照

群聯2016年爆發財報不實事件，在投保中心一、二審敗訴，昨（15）日高等法院民事庭更一審大逆轉，廢棄原判決，改判潘應解任董事職務。

潘健成透過公司發表聲明表示，2016年群聯財報事件，群聯在在第一審、第二審皆勝訴。投保中心敗訴理由是，投保中心拖了超過兩年才起訴，違反前述兩年的新規定。投保中心不服，上訴最高法院。

投保中心提起訴訟後，投保法修法新增兩年除斥期間規定，意思是說，投保中心必須在兩年內提起訴訟，而且這兩年的新規定，適用所有正在審理中的案件，包括群聯解任董事訴訟。

群聯表示，去年最高法院在卻判決主張，兩年除斥期間的新規定，不適用在群聯解任董事訴訟。最高法院的判決，顯然和投保法有牴觸。

最高法院將案件發回高等法院審理後，高等法院於昨日判決，高等法院的判決理由是，即使潘健成先生未造成群聯以及股東損失，但涉及財報事件本身仍構成解任董事事由。

潘健成強調，基於自證清白，他在2021年就辭去董事長及董事職務，因此這次即使投保中心逆轉訴勝，也不會造成公司及股東損失，不過對於投保中心遲延起訴違反投保法，潘健成表示決定上訴，盼司法主持公道。

潘健成 群聯

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