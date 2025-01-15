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電電公會李詩欽：四大核心工作應對川普2.0挑戰

聯合報／ 記者鍾張涵／即時報導
電電公會理事長李詩欽指出，將持續以「永續、能源、科技及國際」為四大核心工作目標，積極應對川普2.0政策帶來的挑戰。圖／電電公會提供
電電公會理事長李詩欽指出，將持續以「永續、能源、科技及國際」為四大核心工作目標，積極應對川普2.0政策帶來的挑戰。圖／電電公會提供

電電公會今天在福華大飯店舉辦歲末感恩聯誼餐會，現場有逾300位政府官員、產業代表及各界貴賓出席。理事長李詩欽指出，電電公會將持續以「永續、能源、科技及國際」為四大核心工作目標，並積極應對川普2.0政策帶來的挑戰，公會並已於美國德州奧斯汀設立「TEEMA Trump 2.0戰情中心」，未來會與駐美代表處緊密合作。

李詩欽今天在致詞中強調，第26屆理監事已完成任務並順利部署交接工作，迎接第27屆的挑戰。他詳細列舉了2024年的主要成果，包括組織12個海外參訪團、參與40場海外展覽，以及舉辦或協辦多場國內大型展會及國際電子展。

經濟部長郭智輝致詞時，特別感謝電電公會在產業政策推動、凝聚需求與共識上的卓越貢獻。他指出，2024年台灣出口額達4750.7億美元，創歷史新高，並在AI與半導體等領域的助力下，經濟成長率達4.2%。展望2025年隨著AI及高速運算需求持續增長，相信台灣在全球產業鏈中的地位將進一步提升。

公會今日還宣布2025年將與GeSI共同主辦「國際AI賦能永續大會」，深化台灣在全球永續發展領域的參與。

AI 李詩欽

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