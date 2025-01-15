陳俊聖看川普關稅風險：未來每個貿易都有成本 企業要拚在地生產

宏碁集團今（15）日以「AI Group共創未來」為主題舉行歲末尾牙，董事長暨執行長陳俊聖指出，川普將上任美國總統將是2025年重大變數，面對新一輪的貿易狀況，企業必須進行供應鏈重組並加強在地化生產。宏碁目前已在印度、印尼、哈薩克、美國和巴西等地，實現在地化生產。

陳俊聖說，台積電創辦人張忠謀也提到：全球化貿易已死，而川普曾說「沒有自由貿易那回事」（No Trade Is Free），在新貿易格局下，電子業將不得不應對供應鏈重組與在地化的挑戰，宏碁將根據市場規模、關稅政策及其他貿易因素來評估生產基地。

陳俊聖日前就說，宏碁是朝短鏈思考、盡可能靠近市場。今天陳俊聖指出，川普政府計畫加徵關稅會帶來多層面影響。第一，將增加美國政府的財政收入，其次會影響終端產品的售價，第三則會導致供應鏈重組。陳俊聖強調，「免費貿易」的時代已經過去，未來每一筆貿易都將伴隨著成本。因此，宏碁必須依靠公司韌性，保持穩定發展。

對於未來是否會進一步擴展至新的國家、市場，實現在地供應，陳俊聖說，「大家拭目以待」。

在業務發展方面，陳俊聖透露，宏碁的成長動力將持續聚焦在核心產品領域，包括電競筆電、Chromebook及輕薄筆電。同時，AI PC和搭載NVIDIA新一代RTX 50系列顯卡的產品，可望成為市場的「新」興奮點。

相較同業華碩、技嘉、微星等競爭對手積極進軍AI伺服器市場，宏碁將重點放在地端與邊緣運算（Edge Computing）。陳俊聖指出，雖然去年資料中心領域的AI需求強勁，但隨著大型語言模型（LLM）的訓練逐漸成熟，運算需求將也會轉向地端與邊緣端，這也是宏碁未來的增長領域之一。

另外針對AI PC市場，陳俊聖原預期第三季價格會降至899美元、約新台幣2.96萬元，或799美元等價位。然而廠商競爭加劇及技術進步，他今天認為這一價格可能會提前至比第三季更早實現。他強調，公司目標是成為不僅在PC領域，在更多領域都能引領未來科技發展的公司，除了已興櫃、上創新板的7家小金虎，今年還會有多家子公司上市或公發。