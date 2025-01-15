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陳俊聖看川普關稅風險：未來每個貿易都有成本 企業要拚在地生產

聯合報／ 記者鍾張涵／即時報導
宏碁今天舉辦集團尾牙，宏碁董事長陳俊聖針對未來是否進一步擴展新的國家市場與在地供應鏈，回應「大家拭目以待」。記者許正宏／攝影
宏碁今天舉辦集團尾牙，宏碁董事長陳俊聖針對未來是否進一步擴展新的國家市場與在地供應鏈，回應「大家拭目以待」。記者許正宏／攝影

宏碁集團今（15）日以「AI Group共創未來」為主題舉行歲末尾牙，董事長暨執行長陳俊聖指出，川普將上任美國總統將是2025年重大變數，面對新一輪的貿易狀況，企業必須進行供應鏈重組並加強在地化生產。宏碁目前已在印度、印尼、哈薩克、美國和巴西等地，實現在地化生產。

陳俊聖說，台積電創辦人張忠謀也提到：全球化貿易已死，而川普曾說「沒有自由貿易那回事」（No Trade Is Free），在新貿易格局下，電子業將不得不應對供應鏈重組與在地化的挑戰，宏碁將根據市場規模、關稅政策及其他貿易因素來評估生產基地。

陳俊聖日前就說，宏碁是朝短鏈思考、盡可能靠近市場。今天陳俊聖指出，川普政府計畫加徵關稅會帶來多層面影響。第一，將增加美國政府的財政收入，其次會影響終端產品的售價，第三則會導致供應鏈重組。陳俊聖強調，「免費貿易」的時代已經過去，未來每一筆貿易都將伴隨著成本。因此，宏碁必須依靠公司韌性，保持穩定發展。

對於未來是否會進一步擴展至新的國家、市場，實現在地供應，陳俊聖說，「大家拭目以待」。

在業務發展方面，陳俊聖透露，宏碁的成長動力將持續聚焦在核心產品領域，包括電競筆電、Chromebook及輕薄筆電。同時，AI PC和搭載NVIDIA新一代RTX 50系列顯卡的產品，可望成為市場的「新」興奮點。

相較同業華碩、技嘉、微星等競爭對手積極進軍AI伺服器市場，宏碁將重點放在地端與邊緣運算（Edge Computing）。陳俊聖指出，雖然去年資料中心領域的AI需求強勁，但隨著大型語言模型（LLM）的訓練逐漸成熟，運算需求將也會轉向地端與邊緣端，這也是宏碁未來的增長領域之一。

另外針對AI PC市場，陳俊聖原預期第三季價格會降至899美元、約新台幣2.96萬元，或799美元等價位。然而廠商競爭加劇及技術進步，他今天認為這一價格可能會提前至比第三季更早實現。他強調，公司目標是成為不僅在PC領域，在更多領域都能引領未來科技發展的公司，除了已興櫃、上創新板的7家小金虎，今年還會有多家子公司上市或公發。

AI 宏碁 陳俊聖

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