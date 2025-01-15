電電公會27屆理監事名單出爐 理事長看好 AI 需求續揚

電電公會為凝聚國內產業界的向心力，特地於15日在福華大飯店舉辦歲末感恩聯誼餐會，吸引逾300位政府官員、產業代表及各界貴賓出席。理事長李詩欽致詞時透露，第26屆理監事已完成任務並順利部署交接工作，迎接第27屆的挑戰。他詳細列舉去年主要成果，包括組織12個海外參訪團、參與40場海外展覽，以及舉辦或協辦多場國內大型展會及國際電子展。此外，公會更宣布2025年將與GeSI共同主辦「國際AI賦能永續大會」，深化臺灣在全球永續發展領域的參與。

據悉，今日活動以感恩為主題，回顧2024年的豐碩成果，並展望未來產業發展機遇。經濟部長郭智輝致詞時，也特別感謝電電公會在產業政策推動、凝聚需求與共識上的卓越貢獻。他指出，2024年臺灣出口額達4,750.7億美元，創歷史新高，並在AI與半導體等領域的助力下，經濟成長率達4.2%。展望2025年，郭部長表示，隨著AI及高速運算需求持續增長，臺灣在全球產業鏈中的地位將進一步提升。

值得一提的是，餐會中特別感謝台北愛樂青年交響樂團與室內合唱團的精彩演出，展現臺灣文化軟實力。在全球經濟與政治局勢快速變遷的背景下，電電公會表示將持續以「永續、能源、科技及國際」為四大核心工作目標，並積極應對川普2.0政策帶來的挑戰，公會並已於美國德州奧斯汀設立「TEEMA Trump 2.0戰情中心」，與駐美代表處緊密合作。隨著消息傳出，也吸引市場投資人的目光關注。

此次歲末餐會為2024年劃下完美句點，也為新一年的挑戰奠定堅實基礎。電電公會再次呼籲產官學攜手合作，共同推動臺灣產業邁向更高國際舞台。