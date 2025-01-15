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宏碁陳俊聖看川普 免費貿易可能不再重現

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導
宏碁今日舉行尾牙。記者吳凱中／攝影
宏碁今日舉行尾牙。記者吳凱中／攝影

宏碁（2353）15日舉行尾牙，宏碁董事長陳俊聖表示，今年最大的變化就是美國的新政府、新政策的出現，對宏碁而言最重要是表現出公司韌性，「免費貿易可能已經不再重現，接下來每個貿易都有成本。」因此，供應鏈重組及在地化是必須的布局，而宏碁在「雙印」印度、印尼、美國、哈薩克、巴西都有自製產線或合作製造商。

陳俊聖指出，今年最大的變化就是美國的新政府、新政策的出現，川普還沒上任，已經有實際影響，宏碁認為最理想的狀況，是公司表現出韌性，做到平順、安康。

陳俊聖分析，美國關稅影響是多層面的：第一，他會增加美國政府的收入，其次，可能會對終端產品價格會有影響，最後，供應鏈會發生重組現象，「免費貿易可能已經不再重現，接下來每個貿易都有成本。」一開始是美國，接下來其他國家也可能發生。

陳俊聖指出，區域製造是供應鏈重組一部分，台積電創辦人張忠謀曾說過，全球化已死，川普認為沒有免費的貿易，因此，供應鏈重組及在地化是必須的布局。宏碁不是每個國家都要弄生產線，還是要看實際的關稅情況。

目前，宏碁在印度、印尼、美國、哈薩克、巴西都有自製產線或合作製造商。

宏碁 美國 陳俊聖

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