網紅行銷誰最夯？iKala 程世嘉指出 不是百萬 YouTuber
生成式AI改變行銷模式，品牌主利用AI搜尋找出適當的網紅搭配產品精準行銷成為熱門，不過AI大量使用會都找到超大型網紅嗎？AI行銷科技公司iKala共同創辦人暨執行長程世嘉指出，就AI搜尋顯示，百萬YouTuber反而不一定達到預期效果，常找到CP值好、又能準確行銷的網紅，多半是10萬-15萬追蹤者的網紅，具備不錯的行銷能力。
iKala近期發表新品牌，旗下AI數據行銷平台KOL Radar正式更名為 Kolr，以全新品牌形象拓展全球市場，並推出全球首個結合大規模社群數據的獨家 AI 推理模型 K1，能即時掌握社群動態，實現精準推薦、評估與解析。程世嘉指出，AI搜尋引擎已成為趨勢，iKala的K1則是垂直領域的推理模型，能夠整合社群的多種內容，掌握產品行銷方向，幫助品牌主找到適合的網紅。
不過，AI引擎不會集中尋找超級網紅，程世嘉指出，除了避免找到一些特定平台的直播主，K1也不會特地推薦百萬YouTuber，因為流量反而受到限制。
而前幾年盛行的微網紅行銷，在AI技術篩選下，可能有式微的危機，程世嘉指出，有些數千追蹤者的微網紅後來將自己的平台當成廣告展示，可能影響行銷效果，會被AI技術慢慢淘汰，小型網紅最好仍是要積極掌握行銷技巧。
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