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影／宏碁年終尾牙 董事長陳俊聖期許2025平順安康

攝影中心／ 記者許正宏／台北即時報導
宏碁股份有限公司今天在台北南港展覽館二館舉辦集團尾牙，宏碁董事暨安碁資訊公司及智聯服務公司董事長施宣輝（左起）、展碁國際公司總經理林佳璋、宏碁全球人資長林弘道、宏碁全球財務長陳怡如、宏碁營運長高樹國、宏碁董事長暨執行長陳俊聖、宏碁榮譽董事長及夫人施振榮跟葉紫華、宏碁總經理簡慧祥、宏碁泛亞營運部總經理侯知遠、宏碁全球副法務長郭劍成、建碁公司總經理王博修、倚天酷碁公司總經理鍾逸鈞等一級主管，上台向員工敬酒祝賀。記者許正宏／攝影
宏碁股份有限公司今天在台北南港展覽館二館舉辦集團尾牙，宏碁董事暨安碁資訊公司及智聯服務公司董事長施宣輝（左起）、展碁國際公司總經理林佳璋、宏碁全球人資長林弘道、宏碁全球財務長陳怡如、宏碁營運長高樹國、宏碁董事長暨執行長陳俊聖、宏碁榮譽董事長及夫人施振榮跟葉紫華、宏碁總經理簡慧祥、宏碁泛亞營運部總經理侯知遠、宏碁全球副法務長郭劍成、建碁公司總經理王博修、倚天酷碁公司總經理鍾逸鈞等一級主管，上台向員工敬酒祝賀。記者許正宏／攝影

宏碁股份有限公司今天在台北南港展覽館二館舉辦集團尾牙，宏碁董事長陳俊聖會前接受媒體記者聯訪，針對2025年公司方向，陳俊聖表示：美國新總統、新政府即將上台，受新政策影響，期盼2025年宏碁公司的韌性可以做到平順安康，並祝願我們的員工、股東、客戶可以平順安康，今年多家公司準備上市掛牌，期待與員工、股東一起努力，讓今年有好的表現。

宏碁股份有限公司今天在台北南港展覽館二館舉辦集團尾牙，宏碁董事長陳俊聖（圖）會前接受媒體記者聯訪。記者許正宏／攝影
宏碁股份有限公司今天在台北南港展覽館二館舉辦集團尾牙，宏碁董事長陳俊聖（圖）會前接受媒體記者聯訪。記者許正宏／攝影
宏碁股份有限公司今天在台北南港展覽館二館舉辦集團尾牙，宏碁創辦人施振榮（左）跟夫人葉紫華（右）出席與會。記者許正宏／攝影
宏碁股份有限公司今天在台北南港展覽館二館舉辦集團尾牙，宏碁創辦人施振榮（左）跟夫人葉紫華（右）出席與會。記者許正宏／攝影

宏碁 陳俊聖

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