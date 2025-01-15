宏碁陳俊聖：AI PC 甜蜜點將提早發生
宏碁（2353）15日舉行五年一度的尾牙，宏碁董事長陳俊聖表示，原先預估AI PC甜蜜點將在今年第3季，但現在看起來會更早一點發生，主要是因市場更競爭，加上半導體技術的進步，讓AI裝置價格來到899、799美元，甚至是更低的價格，進而來到甜蜜點。
陳俊聖指出，2024年初談到年度期待時，目標是「穩行高處」，實際上每季度相比2023年都有成長，全年來看，整個PC產業去年出貨量增長1%，但宏碁交出一成的增長。
展望2025年，陳俊聖表示，研調機構IDC預估今年PC出貨量增長6%，大家拭目以待，看宏碁會有什麼表現。
針對AI PC業務，陳俊聖認為，AI一出來，帶動AI伺服器大賣，所以大家也會預期AI PC也會有這種龐大需求，但自身對AI PC期望還好。
他說，自己原先預估AI PC甜蜜點時間會在2025年第3季，目前看起來會更早一點發生，主要是因為市場更競爭，加上半導體技術的進步，讓價格來到899、799美元，甚至是更低的價格，進而來到甜蜜點。
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