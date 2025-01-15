仿效輝達推個人AI超級電腦？ Google：沒有類似計畫
輝達（NVIDIA）日前發表Project DIGITS個人AI超級電腦，外界揣測是為進軍桌機CPU市場鋪路，由於Google也專注開發AI加速器，引發市場聯想，不過Google高層今天明確表示，Google不是以晶片為主的公司，所做一切都是為了滿足客戶需求，因此不會推動類似計畫。
Google去年5月發表第6代TPU（Tensor ProcessingUnit，張量處理單元）Trillium，針對密集大型語言的訓練速度提升4倍，是Google目前最具成本效益的TPU，去年12月Google宣布Trillium開放給所有客戶使用。
Google Cloud產品群經理皮奇卡（Mohan Pichika）今天出席亞太區線上媒體聚會，介紹TPU技術與未來願景。當被問到Google是否會推動類似輝達ProjectDIGITS的計畫，他明確表示「不會」，今年CES展看到很多很好的科技進展，但Google不是以晶片為主的公司，所做一切都是為了滿足客戶需求。
輝達個人AI超級電腦Project DIGITS搭載與聯發科共同設計的GB10晶片，內建Blackwell繪圖處理器（GPU）、20核心Arm架構的Grace中央處理器（CPU）、128GB的HBM高頻寬記憶體，被視為輝達進軍桌機CPU市場的產品。
Google為因應日益成長的AI工作負載需求，專注開發TPU客製化AI加速器，目前TPU為Google搜尋、相簿與地圖等服務提供支援，Google也使用Trillium TPU來訓練旗下最強大的AI模型Gemini 2.0。
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