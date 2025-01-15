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AI 中階機 OPPO Reno13 F 即日起開賣

經濟日報／ 記者何佩儒／即時報導
OPPO。圖／取自搜狐網
OPPO。圖／取自搜狐網

OPPO日前推出Reno13 系列——Reno13 Pro｜Reno13，率先以中高階機搶下2025新機首發，於開賣後連兩週末舉辦消費者活動，吸引全台破萬人前來上手Reno13 系列，體驗有趣的水中相機模式、生成式AI等多種功能。延續消費者對Reno13 系列的喜愛，OPPO 15日再推同系列Reno13 F，以萬元價位的中階機之姿，成為同價位帶AI功能最齊備、最親民的水中攝影手機，同時配有超越同級的5800mAh大電量、IP69防塵防水等功能。

OPPO表示，Reno13 F 提供薄霧紫與石墨灰兩種顏色，以及12GB+256GB、8GB+256GB兩種版本，建議售價分別為13,990元（12GB+256GB）、12,990元（8GB+256GB），即日起開賣，2月2日前購機再抽東京雙人來回機票+迪士尼海洋樂園雙人門票。

同時，OPPO持續拓展IoT產品，發表 Enco Air4 真無線降噪耳機，搭載大尺寸12.4mm複合鍍鈦震模動圈、32dB ANC主動降噪等功能，為用戶帶來時刻的沉浸音樂體驗。Enco Air4提供棉花白與青檸綠兩種配色，建議售價2,099元，即日起開賣。

6G OPPO

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