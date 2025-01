台北國際電玩展下周登場 破百款未上市新作搶先體驗

2025台北國際電玩展(Taipei Game Show,下稱TGS)將於1月23日至26日在南港展覽館1館盛大登場,本次匯集來自30國家地區、346家業者,使用4、5樓共兩層樓展區,展出橫跨主機、PC、行動裝置等遊戲平台的熱門大作、獨立遊戲、桌上遊戲等,共計逾350款遊戲,其中將有破百款未上市新作可搶先試玩體驗,更有電競賽事、熱門主機、硬體周邊商品等,主辦單位大手筆祭出好禮,玩家購票入場,除了玩遊戲,還有機會將PlayStation®5 Pro、Nintendo Switch OLED等超夯主機免費帶回家。

商務區延續使用5樓展區,包括國內上市公司、海外遊戲相關業者等將於現場展出,現已有逾800名國際參觀者透過商務媒合系統線上交流,產業人士於1月21日前把握機會進行商務參觀預先登錄,可立即加入線上媒合;而亞太遊戲高峰會的年度大會將邀請日韓熱門遊戲IP製作人及跨國知名企業擔任講者,揭露遊戲開發背後機密、營運行銷的心路歷程,首日還有AI驅動產業應用發展論壇,將深入淺出地帶領聽眾了解產業最前沿的科技動態,論壇免費報名開放中,名額所剩不多,敬請把握機會。

TGS玩家區今公開完整參展陣容及平面圖,日本家用型主機大廠任天堂本屆不僅展出規模增長1.5倍,更有《超級瑪利歐派對 空前盛會》、《薩爾達傳說 智慧的再現》、《咚奇剛 歸來 HD》等,含未上市遊戲及熱門IP共超過30款遊戲,而知名遊戲代理、發行商傑仕登則帶來《Monster Hunter Wilds》、《百日戰記-最終防衛學園-》、《METAL GEAR SOLID Δ: SNAKE EATER》、《Lily Fantasia》等全球玩家期待的重磅新作,雲豹娛樂推出旗下經典IP《英雄傳說界之軌跡-告別塞姆利亞-》、《伊蘇X -北境歷險-》,並特別邀請NIHON FALCOM近藤季洋社長與遊戲的聲優來台,不僅有精采活動與簽名會,現場還將有「Falcom jdk BAND」熱力開唱,再度回歸的Cygames則展出包括 《Granblue Fantasy Versus: Rising》、《Granblue Fantasy: Relink》、《賽馬娘Pretty Derby 熱血喧鬧大感謝祭!》等多款熱門遊戲,Game Source Entertainment(GSE)帶來未上市新作《RATATAN》、《百劍討妖傳綺譚》、《狙擊精英 : 抵抗》,光榮特庫摩則有全球首度開放試玩的《優米雅的鍊金工房~追憶之鍊金術士與幻創之地~》、《Venus Vacation PRISM - DEAD OR ALIVE Xtreme -》等話題新作。

亦有多款跨平台與人氣遊戲,包括KOMOE GAME旗下的熱門作品《Fate/Grand Order繁中版》、《賽馬娘Pretty Derby》、《咒術迴戰 幻影夜行》,而討論度爆棚的《明日方舟》、《少女前線2:追放》都有活動限定好禮,回饋來場玩家,格雷維蒂互動旗下《RO仙境傳說:一定要可愛》、《RO仙境傳說3》、《RO仙境傳說Online:ZERO》等經典IP系列新作首度集結,樂意傳播將以「快樂玩STORE」帶給玩家全新的手遊體驗,此外,全球破百個地區下載量登頂的《鳴潮》、甫上市就擄獲玩家喜愛的《無限暖暖》也將盛大登場,知名熱劇衍伸作《斗羅大陸:獵魂世界》及《時光大爆炸》等遊戲亦強勢來襲,啟動全球測試的《伊瑟》、正歡慶1.5週年的《棕色塵埃2》、持續長紅的《碧藍航線》都準備了多樣好禮,超香Coser也將現身展場迎接熱情的玩家。

首度參戰的CookieRun薑餅人帶來《跑跑薑餅人:烤箱大逃亡》、《薑餅人之塔》、《薑餅人王國》等熱門作品,還有奪下2024年App Store下載榜前10名的《菇勇者傳說》,而雙平台暢銷排行榜的《寒霜啟示錄》將藉由裸視3D讓遊戲中的「暴怒巨熊」現身。不僅如此,《流亡黯道 2》與Gemdrops帶來的《PICO PARK 2》、在韓國造成現象級迷因的《嘟嘟臉惡作劇》皆是掀起玩家話題風潮的大熱作品,以及超萌的《螢幕貓蟲咖波》及同IP新作《貓蟲島》、《貓蟲疊疊樂》,與昱泉國際帶來首款本土自研MOBA遊戲《G9:League of Aces 特攻聯盟》、由思維工坊開發的《幻域方舟》、懸疑感滿滿的視覺小說《Sofia in Exchange for Lies》、開放世界多人生存遊戲《Once Human(七日世界)》等,絕對讓玩家目不暇給。

「BeePro格鬥聚」也將再度與格鬥社群玩家同樂,帶來熱血的表演賽事,此外,還有包括KOREA PAVILION、Czech Centre Taipei、Tokyo Game Show等國際單位,將攜手日韓及捷克當地的遊戲團隊,現場能夠體驗到更多元國際化的遊戲作品。

好評不斷!TGS與Steam的遊戲特賣會,本次共237款遊戲祭出最低3折起的超優惠價格,並於1月24日上午9時起可透過Steam首頁進入活動頁面,玩家們可趁勢將作品加入願望清單,把握折扣入手想要的遊戲,升級收藏庫!