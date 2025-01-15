蕭美琴：電信基礎建設 已成國家永續發展關鍵領域

副總統蕭美琴15日下午出席「台灣區電信工程工業同業公會第13屆第1次會員代表大會」，感謝所有業界先進在電信領域的貢獻，以及持續提出建言，協助政府推動國家整體建設與發展；不但是臺灣科技的幕後功臣，也是未來打造電信韌性最重要的力量。期盼在15日交流中獲得更多啟發與收穫，共同努力讓臺灣經濟更好。

蕭美琴致詞時表示，臺灣通信技術發展得非常好，也進步非常快，每個人日常生活中使用電話、網路，都是在場電信界先進專業能力與努力所展現的成果。

蕭美琴說，幾年前她在花蓮擔任立委時曾提出，國家均衡發展的過程中，應包含偏鄉電信基礎建設建置，以解決偏遠地區電信網路資源相對匱乏的問題，很高興獲得大家支持。這幾年，臺灣整體電信網絡鋪設更為完善，她要感謝大家長期的貢獻與付出。

蕭美琴指出，賴總統在就職演說中，提到臺灣未來發展的重點方向，其中之一就是「前瞻未來，智慧永續」，要推動臺灣成為「人工智慧島」。同時，賴總統也成立「全社會防衛韌性委員會」，其中一個重要的主軸，就是確保資通訊領域的韌性。在座電信界先進都是臺灣科技的幕後功臣，也是未來臺灣打造電信韌性最重要的力量，「科技臺灣不能沒有大家」。

蕭美琴提到，「最近我們看到波羅的海國家及臺灣周遭的海底電纜遭到破壞，國家整體基礎建設中，對外通訊是非常重要的一環，我們需以新技術面對新挑戰。每個人的日常生活及百工百業都需要強而有力的電信工程，作為整體經濟發展的重要基礎」。

蕭美琴感謝電信公會在配合政府推動「智慧建築、光纖入戶」的政策上，扮演非常重要的角色；在辦理建築物光纖布建的審驗過程上，提供專業技術的支持，協助建築業者遵循相關法規與設計標準，進行跨域合作。電信公會不但是力助臺灣成為寬頻大國最不可或缺的力量，也是臺灣邁向智慧國家之路最關鍵的協力者。

蕭美琴認為，隨著數位時代的來臨，電信基礎建設已成為國家永續發展的關鍵領域。臺灣很幸運有各位先進的專業協助，在國際上的指標性排名都能名列前茅，在世界經濟中扮演重要角色。但在地緣政治強烈的變動之下，國家基礎建設成為全球經濟繁榮不可或缺的一環，「我們更需要面對許多無預警、突襲式的混合性挑戰」。

蕭美琴接著提到，不只是外部力量，也有大自然的反撲，包含氣候變遷帶來對基礎建設韌性的各種挑戰。現在數位發展部及國家通訊傳播委員會（NCC）已開始導入衛星備援通訊系統，希望在地震發生時，不會有任何一個地方成為孤島，這需要大家共同努力，與世界最先進技術同步接軌，讓臺灣不僅是智慧國家，更是具有完善基礎通訊建設的強韌國家。

最後，蕭美琴再次感謝所有業界先進在電信領域的貢獻，以及持續提出建言，協助政府推動國家整體建設與發展，期盼大家在15日交流中獲得更多的啟發與收穫，共同努力讓臺灣經濟更好。