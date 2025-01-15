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祥碩斥資約新台幣逾百億元 收購 Techpoint 拓展新市場
高速傳輸IC大廠祥碩（5269）15日舉行重大訊息記者說明會，以溢價170%，斥資3.9億美元、約新台幣128億元，收購Techpoint拓展新市場，總經理林哲偉表示，結合Techpoint將能拓展車用和安防產業，交易預計在2025年第2季或第3季初完成。
祥碩將以每股普通股20.00美元的現金對價，收購Techpoint的所有已發行股份，包括日本存託股份（「JDS」）的普通股，對應的完全稀釋後股權價值約為3.9億美元，此交易已獲得祥碩董事會和Techpoint董事會的一致核准，依照Techpoint今日收盤價1,160日圓、約7.4美元換算，等於溢價約170%。
林哲偉指出，收購Techpoint是祥碩策略發展中的關鍵一步，將擴展公司的業務組合並加速獲利成長，而Techpoint團隊在車用和安防產業建立了領先的影像連接技術，與祥碩的高速傳輸解決方案相輔相成，期待與Techpoint團隊的人才密切合作，共同創新，推動技術進步。
Techpoint總裁兼執行長Hiro Kozato則說，很高興能夠達成協議，並相信這將為公司的股東創造長遠價值，並支持Techpoint的長期成功，祥碩將成為Techpoint未來重要的合作夥伴，提供更大的平台和更豐富的資源，強化公司的營運動能。
整體來說，在併購效益方面，祥碩認為能擴展公司的產品組合，為客戶提供更完整的解決方案，以及在車用和安防等具有吸引力及成長潛力的終端領域創造新機會，再加上增加海外研發團隊及業務據點能更加貼近市場，最後則是提升祥碩的經濟規模，擴大新產業及新據點。
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