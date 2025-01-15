快訊

柯建銘講不停！3296案待協商零進度 韓國瑜：不能讓你發言了

大逆轉！潘健成破壞群聯電子商譽 高院解任董事職務原因曝光

醫師「自己幫自己結紮」影片嚇壞眾人 他現身說話了

聽新聞
0:00 / 0:00

祥碩斥資約新台幣逾百億元 收購 Techpoint 拓展新市場

經濟日報／ 記者李孟珊／台北即時報導
祥碩總經理林哲偉。記者李孟珊／攝影。
祥碩總經理林哲偉。記者李孟珊／攝影。

高速傳輸IC大廠祥碩（5269）15日舉行重大訊息記者說明會，以溢價170%，斥資3.9億美元、約新台幣128億元，收購Techpoint拓展新市場，總經理林哲偉表示，結合Techpoint將能拓展車用和安防產業，交易預計在2025年第2季或第3季初完成。

祥碩將以每股普通股20.00美元的現金對價，收購Techpoint的所有已發行股份，包括日本存託股份（「JDS」）的普通股，對應的完全稀釋後股權價值約為3.9億美元，此交易已獲得祥碩董事會和Techpoint董事會的一致核准，依照Techpoint今日收盤價1,160日圓、約7.4美元換算，等於溢價約170%。

林哲偉指出，收購Techpoint是祥碩策略發展中的關鍵一步，將擴展公司的業務組合並加速獲利成長，而Techpoint團隊在車用和安防產業建立了領先的影像連接技術，與祥碩的高速傳輸解決方案相輔相成，期待與Techpoint團隊的人才密切合作，共同創新，推動技術進步。

Techpoint總裁兼執行長Hiro Kozato則說，很高興能夠達成協議，並相信這將為公司的股東創造長遠價值，並支持Techpoint的長期成功，祥碩將成為Techpoint未來重要的合作夥伴，提供更大的平台和更豐富的資源，強化公司的營運動能。

整體來說，在併購效益方面，祥碩認為能擴展公司的產品組合，為客戶提供更完整的解決方案，以及在車用和安防等具有吸引力及成長潛力的終端領域創造新機會，再加上增加海外研發團隊及業務據點能更加貼近市場，最後則是提升祥碩的經濟規模，擴大新產業及新據點。

祥碩總經理林哲偉。記者李孟珊／攝影。
祥碩總經理林哲偉。記者李孟珊／攝影。
祥碩總經理林哲偉。記者李孟珊／攝影。
祥碩總經理林哲偉。記者李孟珊／攝影。

祥碩

延伸閱讀

「關渡學」向熊本推進 陳亮恭：台日攜手共同健康長壽

善用AI、體貼弱勢病人 台大醫院獲多項國家醫療品質獎

國台辦稱首批陸客來台名單遭擱置 陸委會：未接獲申請

東京空廚試菜！張國煒要求星宇「跑快點」 3萬英尺端和牛壽喜燒…光小菜就要花16小時

相關新聞

輝達執行長黃仁勳要來了！明訪矽品新廠 加速推進半導體封裝測試發展

輝達（NVIDIA）創辦人暨執行長黃仁勳要來了！預定明日下午參訪全球封測龍頭日月光投控旗下矽品精密，親至座落在台灣潭子產...

獨家／輝達應許之地？台電CR1今評選 這兩大集團出手了

輝達（NVIDIA）海外總部花落誰家？答案可能即將揭曉，而呼聲最高、位於台北市南港區的「台電CR1」公辦都更案，就在輝達...

祥碩斥資約新台幣逾百億元 收購 Techpoint 拓展新市場

高速傳輸IC大廠祥碩（5269）15日舉行重大訊息記者說明會，以溢價170%，斥資3.9億美元、約新台幣128億元，收購...

台灣量子安全晶片新創 入選美國最大半導體加速器

台灣量子安全晶片新創公司振生半導體（Jmem Tek）獲經濟部支持，赴史丹佛大學取經、鏈結矽谷新創生態圈，獲選加入美國最...

仿效輝達推個人AI超級電腦？ Google：沒有類似計畫

輝達（NVIDIA）日前發表Project DIGITS個人AI超級電腦，外界揣測是為進軍桌機CPU市場鋪路，由於Goo...

網紅行銷誰最夯？iKala 程世嘉指出 不是百萬 YouTuber

生成式AI改變行銷模式，品牌主利用AI搜尋找出適當的網紅搭配產品精準行銷成為熱門，不過AI大量使用會都找到超大型網紅嗎？...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。