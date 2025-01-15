中保科集團15日旺年會 看好中保科、國產2025年營運再攀峰

中保科技集團15日在南港展覽館盛大舉辦，今年旺年會主題為「AI 無限+創新大未來」，席開近200桌，總裁林孝信領團隊進場，中保科（9917）董事長林建涵、國產董事長徐蘭英及國產副董事長林明昇一起上台宣布2025年集團將會進行調薪4%-5%，對於2025年的營運有望再登高峰。

中保科技集團今天旺年會，象徵集團2024年積極利用AI人工智能的應用布局科技保全以及智慧城市發展，並於2025年開啟無限可能的AI新時代，期許中保科在各領域都能不斷探索創新，開啟充滿機遇與挑戰的未來。

不僅送出2台百萬名車，還有百萬現金獎，尾牙表演卡司也很精彩，金曲天王許富凱、Ella陳嘉樺擔任尾牙佳賓，新天團「告五人」則是壓軸，砸逾千萬獎金犒賞員工，讓大家嗨翻天。

中保科董事長林建涵也於尾牙上同時宣布2025新年度加薪政策，針對基層同仁第一線員工進行全員調薪，平均調薪幅度約4%-5%，最高調幅達7.28%，這也是中保科連續第二年調薪，更是台灣科技保全產業首家響應政府加薪的企業，預計近萬名中保科集團員工受惠，尤其第一線的基層員工受益最大。

林建涵表示，調薪從今年1月1日開始，代表1月薪資裡面就會感受到加薪的喜悅，這不僅是對大家過去表現的肯定，也希望能激勵大家在未來繼續努力，共同推動公司迎向更高的目標。

事實上，2024年中保科技繳出亮眼的成績單，中保科技2024年合併營收達到178.59億，營收更較去年成長4.62%，從服務質量和客戶滿意度上都取得了令人驕傲的成績，中保科整體用戶數更逆勢增加4%，在保全系統市場競爭激烈且飽和的環境下，相當不容易。

此外，2024中保科也獲得許多榮耀，企業經營部分獲頒國家玉山獎傑出企業，中保科實力備受國家肯定；公司治理在上千家上市公司中脫穎而出，拿下外資評選100強；ESG創新上，中保科更獲總統頒發友善銀髮最佳科技獎。這一切都要感謝每一位同仁在工作崗位上付出跟創新努力！