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iKala發表AI推理模型K1 攜手Vizuro拓展北美市場

聯合報／ 記者馬瑞璿／台北即時報導
iKala宣布，將攜手多模態與因果AI開發公司Vizuro（維曙智能），共同拓展美國市場。記者馬瑞璿／攝影
iKala宣布，將攜手多模態與因果AI開發公司Vizuro（維曙智能），共同拓展美國市場。記者馬瑞璿／攝影

新創企業iKala今（15）日宣布，旗下AI（人工智慧）數據行銷平台KOL Radar正式更名為Kolr，以全新品牌形象拓展全球市場，並宣布推出全球首個結合大規模社群數據的獨家AI推理模型 K1，引領全球AI行銷革新。

全新升級後的Kolr持續以AI為核心，計畫於今年第一季推出「效益預測報告」、「AI Search」英文版等重點產品功能，並升級「競品分析」旗下功能，全面優化行銷流程。

新功能將為品牌主提供更全面的一站式解決方案，從精準搜尋、數據分析到成效追蹤，助力品牌在趨勢預測、行銷分析及企劃管理上實現更高效精準的表現。根據Kolr實驗結果，導入K1推理模型後，搜尋效率提升五倍，節省行銷人員多達80%的搜尋時間。

展望未來，iKala將攜手多模態與因果AI開發公司Vizuro（維曙智能），以全球最大AI數據行銷平台Kolr，結合Vizuro成熟且領先的行銷成效歸因技術，聚焦廣告投放、行銷預測與歸因分析，共同拓展美國市場，助力全球品牌掌握行銷商機。

iKala海外商務開發總監Zara Yaqoob表示：「iKala正處於高速成長階段，我們專注擴展策略夥伴、強化品牌形象，並確保Kolr於全球市場中脫穎而出。Kolr結合強大數據能力與創新技術，為品牌、代理商和意見領袖創造實質價值。」

iKala共同創辦人暨執行長程世嘉表示，KOL Radar自2018年推出以來，將「尋找影響力」挑戰視為一個搜尋問題，專注於技術研發，成功落地至全球超過190個國家，成為全球最大AI垂直搜尋引擎之一，超過5萬個品牌在使用這個平台。全面升級後的Kolr，將以嶄新面貌放眼全球市場，致力組織全世界的影響力。」

Vizuro共同創辦人暨執行長魏宇峰表示，期待與iKala生態圈組建Team Taiwan，攜手拓展海外市場打世界盃，結合雙方專業創造一加一大於二的優勢，持續發展領先業界的行銷科技，為全球的大小品牌帶來更多的創新與價值。

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