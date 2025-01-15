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美商AMD（超微）併購ZT 公平會准了

聯合報／ 記者陳素玲／台北即時報導
公平會今天委員會議通過，有關美商AMD與美商ZT結合案，不禁止其結合。圖為AMD執行長蘇姿丰。（路透）
公平會今天委員會議通過，有關美商AMD與美商ZT結合案，不禁止其結合。圖為AMD執行長蘇姿丰。（路透）

公平會今天委員會議通過，有關美商Advanced Micro Devices, Inc.（下稱AMD）與美商ZT Group Int'l, Inc.（下稱ZT）結合案，不禁止其結合。

AMD（超微）的執行長是來自台灣的蘇姿丰。公平會表示，AMD擬取得ZT 100%股份並控制其業務經營或人事任免，符合公平交易法第10條第1項第2款及第5款之結合型態，且達到申報門檻，依法提出結合申報。

公平會指出，AMD為無晶圓廠半導體公司，產製CPU等半導體元件，廣泛運用在消費性電子產品及伺服器；ZT主要設計及製造資料中心伺服器。AMD產製的伺服器CPU、資料中心GPU及資料中心FPGA（可處理並加速CPU效能）、資料中心SmartNIC（智慧網路介面卡）等半導體元件，與ZT的資料中心伺服器間具有垂直供應關係。

公平會進一步表示，全球伺服器CPU及資料中心FPGA市占率以Intel居首，資料中心GPU及資料中心SmartNIC以NVIDIA為最大廠商，結合後AMD仍需面對Intel及NVIDIA的競爭；ZT的客戶主要為超大規模資料中心（如Microsoft、Amazon、Google等），此等科技巨頭大多客製化伺服器，並指定伺服器零組件的品牌與型號，擁有強大的買方力量。又我國上下游相關業者多表示，結合後仍可與參與結合事業維持既有交易關係，或有其他供應商，應不致於造成市場封鎖情形。

公平會審議後認為，本結合尚無限制競爭之疑慮，依公平交易法第13條第1項規定，不禁止其結合。

AMD

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