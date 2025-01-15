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恩智浦與TTTech Auto達成收購協議 加速向軟體定義汽車轉型

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
恩智浦與TTTech Auto達成收購協議，加速向軟體定義汽車轉型。圖／恩智浦提供
恩智浦與TTTech Auto達成收購協議，加速向軟體定義汽車轉型。圖／恩智浦提供

全球車用處理與網路領域領導廠商恩智浦半導體（NXP）宣布已TTTech Auto達成最終收購協議，將以6.25億美元全現金交易收購。

TTTech Auto總部位於奧地利維也納，致力於針對軟體定義汽車（software-defined vehicle；SDV）開發獨特安全關鍵（safety-critical）系統和中介軟體創新領域的領導廠商。TTTech Auto已與眾多領先的汽車OEM廠商建立業務合作關係，提供最佳化效能、安全性、整合度和軟體更新的解決方案，幫助車廠專注於提升駕駛體驗。

在獲得監管機構核准後，TTTech Auto管理團隊、智慧財產權、資產以及約1100名工程人員將加入恩智浦的汽車團隊。作為恩智浦的一部分，TTTech Auto將繼續服務現有客戶，同時以恩智浦品牌拓展其全球業務版圖。

恩智浦表示，汽車產業正在經歷重大變革，由基於硬體的傳統設計轉向以平台為基礎的軟體定義汽車，軟硬體系統日益複雜且高度互聯。這一轉型推動實現功能升級、資料驅動服務和雲端原生（native cloud ）。預計SDV市場在2027年將擴大到全球汽車產量的45%，反映出2024至2027年期間的年複合成長率（CAGR）達48%的預測。

恩智浦半導體執行副總裁暨類比與車用嵌入式系統事業部總經理Jens Hinrichsen表示，「此次收購將整合恩智浦汽車產品組合與全球領先安全軟體解決方案供應商。將TTTech Auto的軟體納入恩智浦CoreRide解決方案，進一步強化恩智浦在汽車領域的價值主張，並加速汽車產業向軟體定義汽車的轉型。恩智浦CoreRide讓汽車製造商能夠更高效、更迅速、更安全地部署其優質的差異化車輛平台。收購TTTech Auto標誌著恩智浦邁向成為汽車和工業物聯網智慧邊緣系統領先供應商的重要里程。」

恩智浦

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