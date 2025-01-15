Pure Storage宣布與美光合作 為超大規模資料中心提供解決方案

擁有全球最先進資料儲存技術與服務的IT先驅Pure Storage今（15）日宣布與全球記憶體及儲存解決方案大廠美光科技擴大策略合作，在未來的DirectFlash® Module產品當中採用Micron G9 QLC NAND以實現超大規模環境所需的高容量、高能源效率解決方案。

這項合作延續雙方一項十年計畫，該計畫橫跨了七個世代，整合美光最新NAND技術與Pure Storage解決方案，包括用於生產Pure Storage 150TB DirectFlash Module的Micron G8 QLC NAND。若搭配Pure Storage先進的資料儲存平台，該解決方案將提供一套超大容量、高效能、低延遲的資料儲存平台，並帶動架構的簡化，大幅提升能源效率。

Pure Storage正與美光合作，為超大規模環境提供一套能在總體擁有成本上贏過傳統舊式硬碟儲存的解決方案。這項合作將帶來以下效益：

更好的效能與更低的延遲：結合Pure Storage領先的資料儲存平台以及美光在傳輸速率領先業界的先進NAND技術，能為大規模資料密集工作負載提供超快、低延遲、可靠的解決方案。

環境永續的解決方案：這套聯合解決方案將比傳統儲存解決方案大幅減少能源的消耗、降低營運成本，並且縮小環境足跡。

機架密集型的可擴充解決方案：藉由整合美光的NAND來提供領先業界的面積密度，即每平方公釐位元數，Pure Storage能以更低的總體採購及擁有成本，提供可高度擴充的系統。

Pure Storage超大規模事業部總經理Bill Cerreta表示，「Pure Storage與美光的合作是我們將全快閃儲存技術的效益帶到超大規模環境的重要範例。有了美光先進的NAND技術，Pure Storage就能進一步將儲存的擴充性、效能與能源效率最佳化，滿足該產業無人能及的需求。」

美光儲存事業部資深副總裁暨總經理Jeremy Werner表示，「美光先進的NAND技術，配上Pure Storage創新的儲存解決方案，能為資料中心業者解決現今超大規模資料中心對效能、效率及擴充性日益攀升的需求。我們與Pure Storage的合作奠定在信任的基礎上，並憑藉著創新不斷壯大，隨時為超大規模與企業級環境提供最尖端的儲存解決方案。」