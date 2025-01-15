客戶市占升且海外大廠訪廠加持 勤凱今年營收及獲利挑戰新高

電子材料大廠勤凱（4760）在2024年營收寫下歷史次高後，首季可望淡季不淡，主要是各產品線恢復拉貨動能。勤凱董事長曾聰乙表示，展望2025年，海外被動元件大廠主動訪廠，象徵未來有望新增客戶，加上既有客戶滲透率提升、新產品助陣，今年營收和獲利有機會再創新高。

勤凱去年12月營收1.16億元，受年底盤點影響月減18.4%、年增55.2%。去年第四季4.27億元，季減0.7%，維持高檔。回顧去年全年總營收為14.92億元，創歷史次高，年增42.8%，整體產業庫存減至健康水準。

勤凱的客戶絕大多數是被動元件廠，勤凱2024年的營收年增率居被動產業之冠。曾聰乙解釋，部分產品改良配方，打進更多料號，等於客戶本身滲透率提升。其次，新增國際大廠客戶拉貨品項也提升，前述兩項正向因素都將延伸至今年，成為成長驅力，力求「獲利成長性可望高於營收成長」。

至於先進玻璃基板封裝TGV、AI新材料，基於保守原則，暫未納入動能估算之中。若客戶湧進急單，則是加分項。勤凱副董事長莊淑媛認為，客戶原本因12月盤點而遞延拉貨，已在1月初恢復。儘管有過年因素，2月訂單飽滿度優於1月，整體而言第一季有望淡季不淡，全年展望正向。

股利政策方面，規劃依循過往配發率65%至70%的區間，最後仍須董事會通過。其中，因資本規劃需求，將改以股票搭配現金股利的方式發放，仍以現金股利為主、股票股利為輔，祈獲利增加速度大於股本擴張速度，以維護股東權益。